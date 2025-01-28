Послуги банка Укрпошти стануть доступними впродовж півроку - Смілянський
Київ • УНН
Банк Укрпошти почне роботу протягом 4-6 місяців та зосередиться на базових фінансових послугах. Нова мережа охопить понад 4400 стаціонарних та 1900 пересувних відділень по всій країні.
Послуги банку "Укрпошта" стануть доступними вже протягом найближчих 4–6 місяців, заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Новий банк зосередиться на базових фінансових послугах для населення в сільських і прифронтових регіонах, пише УНН.
Укрпошта Банк заощадить державі більш як 5 мільярдів гривень протягом 3–5 років. А це дуже багато дронів…Мережа, що охоплюватиме 4400+ стаціонарних, 1900+ пересувних відділень та 25 000+ точок присутності,
Він зазначив, що "Укрпошта Банк" не братиме участі в кредитуванні великого бізнесу та ризикових валютних операціях, а зосередиться виключно на наданні базових послуг, орієнтуючись на населення в сільських і прифронтових регіонах, людей похилого віку, людей з інвалідністю, отримувачів соціальної допомоги, сільські громади та ОТГ, військових, фермерів та сегмент e-commerce.
Далі - багато роботи з підготовки до запуску проєкту. Ми плануємо зробити послуги доступними впродовж найближчих 4–6 місяців, але про всяк випадок говоримо "рік" Може, й раніше всіх здивуємо. І останнє, але дуже важливе для мене персонально. На початку нашого спільного шляху з Укрпоштою я написав 10 пунктів того, що хотів би реалізувати. Створення банку - останній пункт. Далі - лише потенційний продаж пакета стратегічному інвестору, а відсьогодні ми вже стоїмо дорожче,
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Уряд ухвалив рішення про створення поштового банку на базі акцій Першого інвестиційного банку, які раніше належали російським олігархам.