Послуги банка Укрпошти стануть доступними впродовж півроку - Смілянський

Послуги банку "Укрпошта" стануть доступними вже протягом найближчих 4–6 місяців, заявив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Новий банк зосередиться на базових фінансових послугах для населення в сільських і прифронтових регіонах, пише УНН.

Укрпошта Банк заощадить державі більш як 5 мільярдів гривень протягом 3–5 років. А це дуже багато дронів…Мережа, що охоплюватиме 4400+ стаціонарних, 1900+ пересувних відділень та 25 000+ точок присутності, - написав Смілянський.

Він зазначив, що "Укрпошта Банк" не братиме участі в кредитуванні великого бізнесу та ризикових валютних операціях, а зосередиться виключно на наданні базових послуг, орієнтуючись на населення в сільських і прифронтових регіонах, людей похилого віку, людей з інвалідністю, отримувачів соціальної допомоги, сільські громади та ОТГ, військових, фермерів та сегмент e-commerce.

Далі - багато роботи з підготовки до запуску проєкту. Ми плануємо зробити послуги доступними впродовж найближчих 4–6 місяців, але про всяк випадок говоримо "рік" Може, й раніше всіх здивуємо. І останнє, але дуже важливе для мене персонально. На початку нашого спільного шляху з Укрпоштою я написав 10 пунктів того, що хотів би реалізувати. Створення банку - останній пункт. Далі - лише потенційний продаж пакета стратегічному інвестору, а відсьогодні ми вже стоїмо дорожче, - додав він.

Нагадаємо

Уряд ухвалив рішення про створення поштового банку на базі акцій Першого інвестиційного банку, які раніше належали російським олігархам.