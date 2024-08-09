Усиление украинской системы ПВО: Зеленский рассказал о решении Ставки

План действий по усилению украинской системы ПВО для защиты людей, критической инфраструктуры и военных объектов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки, передает УНН.

"Решением Ставки утвердили план следующих действий по усилению нашей системы ПВО для защиты людей, критической инфраструктуры и военных объектов", - сообщил Зеленский.

Кроме того, на заседании Ставки министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о комплексной защите школ в сотрудничестве с местными властями, общинами. Все аспекты безопасности подготовки к учебному году.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где заслушал доклад Главкома Александра Сырского и командующего Воздушными силами Николая Олещука.