Усиление украинской системы ПВО: Зеленский рассказал о решении Ставки
Киев • УНН
На заседании Ставки утвержден план усиления системы ПВО для защиты людей, инфраструктуры и военных объектов. Также обсуждались комплексная защита школ и аспекты безопасности подготовки к учебному году.
План действий по усилению украинской системы ПВО для защиты людей, критической инфраструктуры и военных объектов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки, передает УНН.
"Решением Ставки утвердили план следующих действий по усилению нашей системы ПВО для защиты людей, критической инфраструктуры и военных объектов", - сообщил Зеленский.
Кроме того, на заседании Ставки министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о комплексной защите школ в сотрудничестве с местными властями, общинами. Все аспекты безопасности подготовки к учебному году.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где заслушал доклад Главкома Александра Сырского и командующего Воздушными силами Николая Олещука.