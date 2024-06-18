Усиление обороноспособности Украины и интеграция в ЕС и НАТО: Зеленский встретился со спикером Сеймаса Литвы
Киев • УНН
Президент Зеленский встретился со спикером Сеймаса Литвы Чмилите-Нильсен, обсудив с ней укрепление обороноспособности Украины, интеграцию Украины в ЕС и НАТО и реализацию украинской мирной формулы.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Сеймаса Литвы Викторией Чмилите-Нильсен. Речь шла о потребностях для усиления обороноспособности Украины и сотрудничестве в контексте интеграции нашей страны в Европейский Союз и НАТО, передает УНН.
Зеленский поблагодарил за важную политическую поддержку со стороны Сеймаса. И, конечно, - за предоставленную Литвой военную и гуманитарную помощь, а также участие в реализации Украинской формулы мира.
"Мы обсудили насущные потребности для усиления обороноспособности Украины, результаты первого Глобального саммита мира в Швейцарии, дальнейшие шаги в направлении установления справедливого мира в Украине и сотрудничество в контексте интеграции нашей страны в Европейский Союз и НАТО", - сообщил Президент в соцсетях.