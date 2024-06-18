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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Усиление обороноспособности Украины и интеграция в ЕС и НАТО: Зеленский встретился со спикером Сеймаса Литвы

Усиление обороноспособности Украины и интеграция в ЕС и НАТО: Зеленский встретился со спикером Сеймаса Литвы

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 15:34  •  4280 просмотра

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Президент Зеленский встретился со спикером Сеймаса Литвы Чмилите-Нильсен, обсудив с ней укрепление обороноспособности Украины, интеграцию Украины в ЕС и НАТО и реализацию украинской мирной формулы.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Сеймаса Литвы Викторией Чмилите-Нильсен. Речь шла о потребностях для усиления обороноспособности Украины и сотрудничестве в контексте интеграции нашей страны в Европейский Союз и НАТО, передает УНН.

Зеленский поблагодарил за важную политическую поддержку со стороны Сеймаса. И, конечно, - за предоставленную Литвой военную и гуманитарную помощь, а также участие в реализации Украинской формулы мира.

"Мы обсудили насущные потребности для усиления обороноспособности Украины, результаты первого Глобального саммита мира в Швейцарии, дальнейшие шаги в направлении установления справедливого мира в Украине и сотрудничество в контексте интеграции нашей страны в Европейский Союз и НАТО", - сообщил Президент в соцсетях.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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