Усиление обороноспособности Украины и интеграция в ЕС и НАТО: Зеленский встретился со спикером Сеймаса Литвы

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Сеймаса Литвы Викторией Чмилите-Нильсен. Речь шла о потребностях для усиления обороноспособности Украины и сотрудничестве в контексте интеграции нашей страны в Европейский Союз и НАТО, передает УНН.

Зеленский поблагодарил за важную политическую поддержку со стороны Сеймаса. И, конечно, - за предоставленную Литвой военную и гуманитарную помощь, а также участие в реализации Украинской формулы мира.

"Мы обсудили насущные потребности для усиления обороноспособности Украины, результаты первого Глобального саммита мира в Швейцарии, дальнейшие шаги в направлении установления справедливого мира в Украине и сотрудничество в контексте интеграции нашей страны в Европейский Союз и НАТО", - сообщил Президент в соцсетях.