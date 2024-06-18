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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Посилення обороноздатності України та інтеграція до ЄС та НАТО: Зеленський зустрівся зі спікеркою Сеймасу Литви

Київ • УНН

 • 48038 перегляди

Президент Зеленський зустрівся зі спікеркою Сеймасу Литви Чміліте-Нільсен, обговоривши з нею зміцнення обороноздатності України, інтеграцію України в ЄС і НАТО та реалізацію української мирної формули.

Посилення обороноздатності України та інтеграція до ЄС та НАТО: Зеленський зустрівся зі спікеркою Сеймасу Литви

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спікеркою Сеймасу Литви Вікторією Чмілітє-Нільсен. Йшлося про потреби для посилення обороноздатності України та співпрацю в контексті інтеграції нашої країни до Європейського Союзу й НАТО, передає УНН.

Зеленський подякував за важливу політичну підтримку з боку Сеймасу. І, звісно, – за надану Литвою військову та гуманітарну допомогу, а також участь у реалізації Української формули миру.

"Ми обговорили нагальні потреби для посилення обороноздатності України, результати першого Глобального саміту миру у Швейцарії, подальші кроки в напрямі встановлення справедливого миру в Україні та співпрацю в контексті інтеграції нашої країни до Європейського Союзу й НАТО", - повідомив Президент у соцмережах.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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