Ущерб почти на 70 млн грн из-за земельных махинаций: будут судить экс-чиновника Ужгородского горсовета

В суд направлены обвинительные акты в отношении экс-директора департамента инфраструктуры Ужгородского городского совета Виталия Гильтайчука и частного предпринимателя - оценщика по делу о продаже земли почти на 70 млн грн дешевле рыночной стоимости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Прокуроры Ужгородской окружной прокуратуры направили обвинительный акт в отношении экс-чиновника Ужгородского горсовета и частного предпринимателя - оценщика, которые продали земли бывшего завода на окраине г. Ужгорода за 16,7 млн грн при их рыночной стоимости 86,3 млн грн - говорится в сообщении.

По материалам досудебного расследования, экс-директор Департамента Ужгородского городского совета, поверхностно и недобросовестно выполняя свои обязанности, согласовал и подписал восемь договоров купли-продажи земельных участков по цене в 5 раз меньшей, чем рыночная. Стоимость земель, выставленных на продажу, формировалась на основании заниженной экспертной оценки.

Согласно проведенным экспертизам, ущерб, причиненный территориальной общине Ужгорода, составляет почти 70 млн грн.

По ходатайству прокурора должностному лицу горсовета избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 1,2 млн грн залога. Подозреваемым инкриминировано:

экс-руководителю департамента Ужгородского горсовета - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины);

предпринимателю-оценщику – составление и выдача оценщиком заведомо поддельных официальных документов (ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Дополнение

В сентябре 2024 года СБУ проводила обыски у директора департамента инфраструктуры Виталия Гильтайчука и руководителя КП "Архитектурно-планировочное бюро" Даниэллы Геворкян.

