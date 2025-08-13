$41.450.06
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"
06:01 • 10386 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 29524 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 59138 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 42640 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 76585 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связями
12 августа, 13:29 • 41026 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 41089 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 113724 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 102631 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Ущерб почти на 70 млн грн из-за земельных махинаций: будут судить экс-чиновника Ужгородского горсовета

Киев • УНН

 • 864 просмотра

Экс-директор департамента инфраструктуры Ужгородского горсовета и частный предприниматель-оценщик предстанут перед судом. Их обвиняют в продаже земли бывшего завода за 16,7 млн грн при рыночной стоимости 86,3 млн грн.

Ущерб почти на 70 млн грн из-за земельных махинаций: будут судить экс-чиновника Ужгородского горсовета

В суд направлены обвинительные акты в отношении экс-директора департамента инфраструктуры Ужгородского городского совета Виталия Гильтайчука и частного предпринимателя - оценщика по делу о продаже земли почти на 70 млн грн дешевле рыночной стоимости. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Прокуроры Ужгородской окружной прокуратуры направили обвинительный акт в отношении экс-чиновника Ужгородского горсовета и частного предпринимателя - оценщика, которые продали земли бывшего завода на окраине г. Ужгорода за 16,7 млн грн при их рыночной стоимости 86,3 млн грн

- говорится в сообщении.

По материалам досудебного расследования, экс-директор Департамента Ужгородского городского совета, поверхностно и недобросовестно выполняя свои обязанности, согласовал и подписал восемь договоров купли-продажи земельных участков по цене в 5 раз меньшей, чем рыночная. Стоимость земель, выставленных на продажу, формировалась на основании заниженной экспертной оценки.

Согласно проведенным экспертизам, ущерб, причиненный территориальной общине Ужгорода, составляет почти 70 млн грн.

По ходатайству прокурора должностному лицу горсовета избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 1,2 млн грн залога. Подозреваемым инкриминировано:

  • экс-руководителю департамента Ужгородского горсовета - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины);
    • предпринимателю-оценщику – составление и выдача оценщиком заведомо поддельных официальных документов (ч. 3 ст. 358 УК Украины).

      Дополнение

      В сентябре 2024 года СБУ проводила обыски у директора департамента инфраструктуры Виталия Гильтайчука и руководителя КП "Архитектурно-планировочное бюро" Даниэллы Геворкян.

      Контроль участков более чем в 2 тыс. га за полмиллиона долларов: мошенники продавали должность в госпредприятии, они задержаны02.06.25, 16:13 • 10530 просмотров

      Анна Мурашко

      политикаКриминал и ЧП
      Генеральный прокурор Украины
      Служба безопасности Украины
      Ужгород