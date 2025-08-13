Збитки на майже 70 млн грн через земельні махінації: судитимуть експосадовця Ужгородської міськради

$41.450.06
48.200.00
ukenru
06:18 • 8778 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
06:01 • 8698 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 27776 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 57352 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 41773 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 75164 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 40601 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 40472 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 110313 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 99341 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Популярнi новини
Міноборони рф звинувачує Україну в "підготовці провокації" для зриву зустрічі Трампа і путіна12 серпня, 22:43 • 13543 перегляди
Бізнес на блокпосту: на Дніпропетровщині судитимуть правоохоронців, які вимагали гроші у водіїв13 серпня, 00:20 • 10102 перегляди
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглихPhoto02:17 • 15959 перегляди
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISWPhoto02:50 • 15173 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 7040 перегляди
Публікації
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo06:18 • 8760 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 27763 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 21108 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 57338 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto12 серпня, 13:48 • 75156 перегляди
УНН Lite
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 1100 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 7236 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 13381 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 21173 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 92390 перегляди
Збитки на майже 70 млн грн через земельні махінації: судитимуть експосадовця Ужгородської міськради

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Ексдиректор департаменту інфраструктури Ужгородської міськради та приватний підприємець-оцінювач постануть перед судом. Їх звинувачують у продажі землі колишнього заводу за 16,7 млн грн при ринковій вартості 86,3 млн грн.

Збитки на майже 70 млн грн через земельні махінації: судитимуть експосадовця Ужгородської міськради

До суду скеровано обвинувальні акти щодо ексдиректора департаменту інфраструктури Ужгородської міської ради Віталія Гільтайчука та приватного підприємця - оцінювача у справі стосовно продажу землі на майже  70 млн грн дешевше від ринкової вартості. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Прокурори Ужгородської окружної прокуратури скерували обвинувальний акт стосовно експосадовця Ужгородської міськради та приватного підприємця - оцінювача, які продали землі колишнього заводу на околиці м. Ужгорода за 16,7 млн грн при їх ринковій вартості 86,3 млн грн

- йдеться в повідомленні.

За матеріалами досудового розслідування, ексдиректор Департаменту Ужгородської міської ради, поверхово і несумлінно виконуючи свої обов’язки, погодив і підписав вісім договорів купівлі-продажу земельних ділянок, за ціною у 5 разів меншою, ніж ринкова. Вартість земель виставлених на продажу формувалась на підставі заниженої експертної оцінки.

Відповідно до проведених експертиз, шкода заподіяна територіальній громаді Ужгорода складає майже 70 млн грн.

За клопотанням прокурора посадовцю міськради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення понад 1,2 млн грн застави. Підозрюваним інкриміновано:  

  • екскерівнику департаменту Ужгородської міськради - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України);
    • підприємця-оцінювача – складання та видача оцінювачем завідомо підроблених офіційних документів (ч. 3 ст. 358 КК України).

      Доповнення

      У вересні 2024 року СБУ проводила обшуки у директора департаменту інфраструктури Віталія Гільтайчука та керівниці КП "Архітектурно-планувальне бюро" Даніелли Геворкян.

      Контроль ділянок у понад 2 тис. га за півмільйона доларів: шахраї продавали посаду у держпідприємстві, їх затримано02.06.25, 16:13 • 10530 переглядiв

      Анна Мурашко

      ПолітикаКримінал та НП
      Генеральний прокурор (Україна)
      Служба безпеки України
      Ужгород