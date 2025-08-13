Збитки на майже 70 млн грн через земельні махінації: судитимуть експосадовця Ужгородської міськради

До суду скеровано обвинувальні акти щодо ексдиректора департаменту інфраструктури Ужгородської міської ради Віталія Гільтайчука та приватного підприємця - оцінювача у справі стосовно продажу землі на майже 70 млн грн дешевше від ринкової вартості. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Прокурори Ужгородської окружної прокуратури скерували обвинувальний акт стосовно експосадовця Ужгородської міськради та приватного підприємця - оцінювача, які продали землі колишнього заводу на околиці м. Ужгорода за 16,7 млн грн при їх ринковій вартості 86,3 млн грн - йдеться в повідомленні.

За матеріалами досудового розслідування, ексдиректор Департаменту Ужгородської міської ради, поверхово і несумлінно виконуючи свої обов’язки, погодив і підписав вісім договорів купівлі-продажу земельних ділянок, за ціною у 5 разів меншою, ніж ринкова. Вартість земель виставлених на продажу формувалась на підставі заниженої експертної оцінки.

Відповідно до проведених експертиз, шкода заподіяна територіальній громаді Ужгорода складає майже 70 млн грн.

За клопотанням прокурора посадовцю міськради обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення понад 1,2 млн грн застави. Підозрюваним інкриміновано:

екскерівнику департаменту Ужгородської міськради - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України);

підприємця-оцінювача – складання та видача оцінювачем завідомо підроблених офіційних документів (ч. 3 ст. 358 КК України).

Доповнення

У вересні 2024 року СБУ проводила обшуки у директора департаменту інфраструктури Віталія Гільтайчука та керівниці КП "Архітектурно-планувальне бюро" Даніелли Геворкян.

