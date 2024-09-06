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СБУ проводить обшуки в Ужгородській міськраді - джерела

СБУ проводить обшуки в Ужгородській міськраді - джерела

Київ • УНН

 • 11866 перегляди

СБУ обшукує Ужгородську міськраду у корупційній справі. Обшуки проведено у директора департаменту інфраструктури та керівниці КП "Архітектурно-планувальне бюро".

Служба безпеки України проводить обшуки в Ужгородській міськраді. Обшуки вже були у директора департаменту інфраструктури Віталія Гільтайчука та керівниці КП "Архітектурно-планувальне бюро" Даніелли Геворкян. Про це журналісту УНН повідомили джерела в правоохоронних органах.

Деталі

За інформацією від джерел УНН, посадовці міськради вимагали 15 тис. дол. від підприємця за "порєшать" дозвільні документи на будівництво під комерцію з паркомісцями.

"Обшуки вже були у директора Департаменту інфраструктури Віталія Гільтайчука та керівниці КП "Архітектурно-планувальне бюро" Даніелли Геворкян. Співробітниці комунального підприємства, яка була посередником у схемі, вже повідомили про підозру за статтями - "пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди" та "шахрайство", - повідомив співрозмовник УНН.

Доповнення

Торік в листопаді СБУ провела обшуки в Ужгородській міськраді щодо відпочинку депутатів за кордоном під виглядом "відряджень".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП

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