СБУ проводить обшуки в Ужгородській міськраді - джерела
Київ • УНН
СБУ обшукує Ужгородську міськраду у корупційній справі. Обшуки проведено у директора департаменту інфраструктури та керівниці КП "Архітектурно-планувальне бюро".
Служба безпеки України проводить обшуки в Ужгородській міськраді. Обшуки вже були у директора департаменту інфраструктури Віталія Гільтайчука та керівниці КП "Архітектурно-планувальне бюро" Даніелли Геворкян. Про це журналісту УНН повідомили джерела в правоохоронних органах.
Деталі
За інформацією від джерел УНН, посадовці міськради вимагали 15 тис. дол. від підприємця за "порєшать" дозвільні документи на будівництво під комерцію з паркомісцями.
"Обшуки вже були у директора Департаменту інфраструктури Віталія Гільтайчука та керівниці КП "Архітектурно-планувальне бюро" Даніелли Геворкян. Співробітниці комунального підприємства, яка була посередником у схемі, вже повідомили про підозру за статтями - "пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди" та "шахрайство", - повідомив співрозмовник УНН.
Доповнення
Торік в листопаді СБУ провела обшуки в Ужгородській міськраді щодо відпочинку депутатів за кордоном під виглядом "відряджень".