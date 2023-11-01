СБУ: у міськраді Ужгорода провели обшуки через відпочинок депутатів за кордоном під виглядом "відряджень"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. СБУ провела обшуки в Ужгородській міськраді щодо відпочинку депутатів за кордоном під виглядом «відряджень». Про це УНН пише з посиланням на повідомлення СБУ.
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«Служба безпеки України та Національна поліція провели серію обшуків у адмінбудівлі Ужгородської міської ради. Правоохоронці перевіряли обставини виїзду за кордон місцевих депутатів. За даними слідства, для виїзду за межі України чиновники міськради вносили недостовірні відомості до офіційних документів про службові відрядження», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що для оформлення зарубіжної поїздки посадовці використовували фіктивні запрошення від афілійованих іноземних організацій.
«Для маскування злочинної діяльності фігуранти не реєстрували таку «кореспонденцію», а підписані листи на закордонні «відрядження» не вносили до системи електронного документообігу міськради. За наявними даними, під час таких «відряджень» посадовці насправді виїжджали на зарубіжний відпочинок під час війни», - інформує СБУ.
Також повідомляється, що для з'ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Додамо
Раніше ЗМІ повідомляли, що СБУ та Нацполіція проводила обшуки в мерії Ужгорода та в кабінеті міського голови Богдана Андріїва.
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