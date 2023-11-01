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СБУ: в горсовете Ужгорода провели обыски из-за отдыха депутатов за границей под видом "командировок"

Киев • УНН

 • 160904 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. СБУ провела обыски в Ужгородском горсовете относительно отдыха депутатов за рубежом под видом «командировок». Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение СБУ.

СБУ: в горсовете Ужгорода провели обыски из-за отдыха депутатов за границей под видом "командировок"

Цитата

«Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели серию обысков в админздании Ужгородского городского совета. Правоохранители проверяли обстоятельства выезда за границу местных депутатов. По данным следствия, для выезда за пределы Украины чиновники горсовета вносили недостоверные сведения в официальные документы о служебных командировках», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что для оформления зарубежной поездки чиновники использовали фиктивные приглашения от аффилированных иностранных организаций.

«Для маскировки преступной деятельности фигуранты не регистрировали такую «корреспонденцию», а подписанные письма на зарубежные «командировки» не вносили в систему электронного документооборота горсовета. По имеющимся данным, во время таких «командировок» чиновники на самом деле выезжали на зарубежный отдых во время войны», - информирует СБУ.

Также сообщается, что для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Добавим

Ранее СМИ сообщали, что СБУ и Нацполиция проводила обыски в мэрии Ужгорода и в кабинете городского головы Богдана Андриива.

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