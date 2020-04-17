Правительство Японии решило распространить чрезвычайное положение на всю страну

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в Японии глава правительства страны Синдзо Абэ в четверг, 16 апреля, объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории всей страны. Количество случаев заражения новым коронавирусом в Японии превысило отметку в 10 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.