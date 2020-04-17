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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 49862 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 58644 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80420 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:02 • 105618 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130731 просмотра

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Правительство Японии решило распространить чрезвычайное положение на всю страну

Правительство Японии решило распространить чрезвычайное положение на всю страну

Киев  •  УНН

 • 12978 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в Японии глава правительства страны Синдзо Абэ в четверг, 16 апреля, объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории всей страны. Количество случаев заражения новым коронавирусом в Японии превысило отметку в 10 тысяч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Синдзо Абэ призвал всех жителей Японии сократить свои социальные контакты.

“Накануне праздников я прошу все местные органы власти настоятельно призвать жителей избегать поездок любой ценой, чтобы предотвратить распространение вируса”, — сказал Абэ.

Министр экономики страны Ясутоси Нисимура также заявил на встрече с экспертами, что правительству “необходимо принять меры, чтобы свести поток людей к минимуму” перед периодом длительных выходных в конце апреля. “Мы должны резко уменьшить поток людей в туристические места”, — добавил Нисимура.

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На прошлой неделе, чтобы сдержать распространение коронавируса, правительство ввело режим чрезвычайного положения для Токио, Осаки и пяти других префектур.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 — летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.

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