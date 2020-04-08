В Японії закладам секс-індустрії надаватимуть субсидії для догляду за дітьми під час карантину

КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Японії уряд ухвалив рішення про допомогу індустрії для дорослих під час карантину через COVID-19. Суб'єкти сфери зможуть отримувати 76 доларів на день за те, що дозволятимуть працівникам брати відпустку по догляду за дітьми під час карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.