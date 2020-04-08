В Японії закладам секс-індустрії надаватимуть субсидії для догляду за дітьми під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Японії уряд ухвалив рішення про допомогу індустрії для дорослих під час карантину через COVID-19. Суб'єкти сфери зможуть отримувати 76 доларів на день за те, що дозволятимуть працівникам брати відпустку по догляду за дітьми під час карантину. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
"Ті, хто легально працюють в секс-індустрії Японії, зможуть отримати доступ до допомоги в рамках урядового пакету економічної допомоги", - заявив міністр охорони здоров'я та праці Казунобу Като.
Вказано, що раніше уряд планував відмовитись від фінансування ресторанів, барів та індустрії розваг для дорослих, але вони переглянули свої погляди.
"Уряд надаватиме субсидії у розмірі 8,330 єн (76 доларів) на день підприємствам, які дозволять працівникам брати відпустку для догляду за дітьми поза школою", - вказано у повідомленні.
Зазначається, що таке рішення ухвалили, оскільки його критикувала опозиція, як професійну дискримінацію.
Нагадаємо, Японія оголосила надзвичайний стан через поширення COVID-19.