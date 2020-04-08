В Японии заведениям секс-индустрии будут предоставлять субсидии для ухода за детьми во время карантина

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Японии правительство приняло решение о помощи индустрии для взрослых во время карантина из-за COVID-19. Субъекты сферы смогут получать 76 долларов в день за то, что будут позволять работникам брать отпуск по уходу за детьми во время карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.