В Японии заведениям секс-индустрии будут предоставлять субсидии для ухода за детьми во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Японии правительство приняло решение о помощи индустрии для взрослых во время карантина из-за COVID-19. Субъекты сферы смогут получать 76 долларов в день за то, что будут позволять работникам брать отпуск по уходу за детьми во время карантина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Те, кто легально работают в секс-индустрии Японии, смогут получить доступ к помощи в рамках правительственного пакета экономической помощи", - заявил министр здравоохранения и труда Казунобу Като.
Указано, что ранее правительство планировало отказаться от финансирования ресторанов, баров и индустрии развлечений для взрослых, но они пересмотрели свои взгляды.
"Правительство будет предоставлять субсидии в размере 8,330 иен (76 долларов) в день предприятиям, которые позволят работникам брать отпуск по уходу за детьми вне школы", - указано в сообщении.
Отмечается, что такое решение было принято, поскольку его критиковала оппозиция, как профессиональную дискриминацию.
Напомним, Япония объявила чрезвычайное положение из-за распространения COVID-19.