Уряд Японії вирішив поширити надзвичайний стан на всю країну
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Через стрімке поширення коронавірусної інфекції в Японії голова уряду країни Сіндзо Абе у четвер, 16 квітня, оголосив про запровадження режиму надзвичайного стану на території всієї країни. Кількість випадків зараження новим коронавірусом у Японії перевищила позначку в 10 тисяч. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Сіндзо Абе закликав усіх жителів Японії скоротити свої соціальні контакти.
"Напередодні свят я прошу всі місцеві органи влади настійно закликати жителів уникати поїздок за будь-яку ціну, щоб запобігти поширенню вірусу", - сказав Абе.
Міністр економіки країни Ясутосі Нісімура також заявив на зустрічі з експертами, що уряду "необхідно вжити заходів, щоб звести потік людей до мінімуму" перед періодом тривалих вихідних наприкінці квітня. "Ми повинні різко зменшити потік людей в туристичні місця", - додав Нісімура.
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Минулого тижня, щоб стримати поширення коронавірусу, уряд запровадив режим надзвичайного стану для Токіо, Осаки та п'яти інших префектур.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 4161 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 116 — летальні. Всього у світі захворіло понад 2 млн осіб.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.