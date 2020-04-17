Уряд Японії вирішив поширити надзвичайний стан на всю країну

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Через стрімке поширення коронавірусної інфекції в Японії голова уряду країни Сіндзо Абе у четвер, 16 квітня, оголосив про запровадження режиму надзвичайного стану на території всієї країни. Кількість випадків зараження новим коронавірусом у Японії перевищила позначку в 10 тисяч. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.