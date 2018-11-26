Правительство приняло порядок эвакуации заключенных во время военного положения еще три недели назад
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Кабинет министров Украины еще 7 ноября определил порядок проведения в случае введения правового режима военного положения эвакуации отдельных категорий населения, что касается, в частности, осужденных и лиц, заключенных под стражу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на опубликованное на сайте Кабмина постановление №934.
"Этот порядок определяет механизм проведения в случае введения правового режима военного положения обязательной эвакуации задержанных лиц, подозреваемых, обвиняемых лиц, в отношении которых применена мера пресечения - содержание под стражей, осужденных (военнослужащих), отбывающих такие наказания, как арест, ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы, находящихся в изоляторах временного содержания, следственных изоляторах, учреждениях исполнения наказаний, гауптвахтах и дисциплинарном батальоне, а также лиц, находящихся в специальных палатах учреждений здравоохранения и комнатах для временно задержанных военнослужащих Вооруженных сил, расположенных в местностях, приближенных к районам, где ведутся боевые действия, в соответствующие учреждения для предварительного заключения и исполнения наказаний, расположенных в безопасной местности" , - говорится в тексте документа.
Также указано, что в случае введения правового режима военного положения в местностях, приближенных к районам, где ведутся боевые действия, проводится обязательная эвакуация осужденных и лиц, заключенных под стражу.
Принятым постановлением для эвакуации отдельных категорий населения с местностей, приближенных к районам, где ведутся боевые действия, в безопасные районы предусмотрено, в частности:
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- функции и задачи военного командования, министерств, других центральных органов исполнительной власти, государственных органов и временных органов по эвакуации для осуществления некоторых мер правового режима военного положения;
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- порядок осуществления перевозки отдельной категории населения специальным или дополнительно оборудованным автомобильным (железнодорожным) транспортом.
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Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и захвата в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шести раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.