Уряд ухвалив порядок евакуації арештантів під час воєнного стану ще три тижні тому

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Кабінет міністрів України ще 7 листопада визначив порядок проведення у разі введення правового режиму воєнного стану евакуації окремих категорій населення, що стосується, зокрема, засуджених та осіб, взятих під варту. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднену на сайті Кабміну постанову №934.

"Цей порядок визначає механізм проведення у разі введення правового режиму воєнного стану обов’язкової евакуації затриманих осіб, підозрюваних, обвинувачених осіб, щодо яких застосовано запобіжний захід - тримання під вартою, засуджених осіб (військовослужбовців), які відбувають такі покарання, як арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічне позбавлення волі, що перебувають в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах, установах виконання покарань, гауптвахтах та дисциплінарному батальйоні, а також осіб, які перебувають у спеціальних палатах закладів охорони здоров’я та кімнатах для тимчасово затриманих військовослужбовців Збройних сил, розташованих у місцевостях, наближених до районів, де ведуться бойові дії, до відповідних установ для попереднього ув’язнення та виконання покарань, які розташовані в безпечній місцевості", - йдеться в тексті документу.

Також вказано, що в разі введення правового режиму воєнного стану у місцевостях, наближених до районів, де ведуться бойові дії, проводиться обов’язкова евакуація засуджених та осіб, взятих під варту.

Прийнятою постановою для евакуації окремих категорій населення із місцевостей, наближених до районів, де ведуться бойові дії, до безпечних районів передбачено, зокрема:

  • функції та завдання військового командування, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних органів і тимчасових органів з евакуації для здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану;
  • порядок здійснення перевезення окремої категорії населення спеціальним або додатково обладнаним автомобільним (залізничним) транспортом.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

Українські Національні Новини

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