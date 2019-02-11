Правительство Литвы забраковало идею льготного НДС на продукты

"Это приведет к ухудшению баланса сектора власти, осложнит достижение фискальных целей, приведет к нарушению установленных правил фискальной дисциплины", — сказано в заключении правительства.

В литовском правительстве считают, что льготный НДС на продукты приведет к потерям госбюджета - около 337 млн евро в год. Чтобы компенсировать потери, потребление продуктов питания должно увеличиться в 2 раза, а это - маловероятно, говорят в правительстве Литвы.

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В Литве уже не раз предлагалось ввести льготный НДС на ту или иную группу продуктов. Летом прошлого года снизить НДС на основные пищевые продукты – хлеб, молочные продукты и овощи – предлагали социал-демократы, однако в правительстве тогда заявили, что это не снизит цены для населения, а прибыль разделят между собой торговцы.

Льготный НДС в размере 9% сейчас применяется в пассажирских перевозках, в печати, на книги и непериодические информационные издания, услуги гостиниц и централизованного отопления, а тариф в 5% применяется на лекарства.

Стандартный тариф НДС в Литве составляет 21% и действует с осени 2009 года.

Напомним, как писал УНН, с целью поддержки бедного населения, в Литве предложили ввести талоны на продукты питания.

По мнению министерства сельского хозяйства Литвы, такая система позволит гражданам сэкономить, а фермерам и селянам - продавать больше своей продукции в обход крупных супермаркетов.

В Украине политики также заинтересовались инициативой Литвы, назвав ее вариантом эффективной поддержки не только наиболее незащищенных слоев населения, но и фермерства.

Также напомним, в январе прошлого года на тот момент первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк заявил о необходимости снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания.