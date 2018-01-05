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В МинАПК поддержали снижение ставки НДС на продукты питания

Киев • УНН

 • 13364 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк заявил о необходимости снижения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания. Об этом он написал в своем персональном блоге, передает УНН.

В МинАПК поддержали снижение ставки НДС на продукты питания

"Отрасль (сельскохозяйственная - ред.) так и не оправилась после отмены специального режима НДС. Эта льгота превратила аутсайдера, каким был АПК в конце 1990-х годов, в лидера национальной экономики и дотации, даже масштабные, не могут компенсировать потерю.

Тенизация и протесты указывают на необходимость более радикальных реформ. Одной из них может стать введение специальной ставки НДС для аграрной продукции, условно - 7%. Мы начинаем дискуссию в области и хотим подойти к концу 2018 года с консолидированным решением", - сказал М.Мартынюк.

Напомним, в декабре прошлого года народные депутаты Украины зарегистрировали сразу два законопроекта о снижении ставки НДС для сельхозпроизводителей. Однако, несмотря на схожесть названий, законопроекты существенно отличаются по сути, утверждают эксперты.

В первом случае, законопроект соавтора Н.Люшняка предлагает снизить ставку НДС для производителей, в частности алкогольной продукции. Второй законопроект соавтора А.Бакуменко предлагает снизить ставку НДС на конкретные продукты питания, в частности мясо, яйца, молоко.

Эксперты просят поддержать законопроект А.Бакуменко, поскольку предложение Н.Люшняка юридически несовершенен и несет потенциальную угрозу для Государственной фискальной службы.

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