У МінАПК підтримали зниження ставки ПДВ на продукти харчування
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк заявив про необхідність зниження ставки податку на додану вартість (ПДВ) на продукти харчування. Про це він написав у своєму персональному блозі, передає УНН.
“Галузь (сільськогосподарська — ред.) так і не оговталася після скасування спеціального режиму ПДВ. Ця пільга перетворила аутсайдера, яким був АПК в кінці 1990-х років, у лідера національної економіки, і дотації, навіть масштабні, не можуть компенсувати її втрату.
Тінізація та протести вказують на необхідність більш радикальних реформ. Однією з них може стати введення спеціальної ставки ПДВ для аграрної продукції, умовно — 7%. Ми починаємо дискусію у галузі і хочемо підійти до кінця 2018 року з консолідованим рішенням”, — сказав М.Мартинюк.
Нагадаємо, у грудні минулого року народні депутати України зареєстрували одразу два законопроекти про зниження ставки ПДВ для сільгоспвиробників. Однак, попри схожість назв, законопроекти суттєво відрізняються по суті, стверджують експерти.
У першому випадку, законопроект співавтора М.Люшняка пропонує знизити ставку ПДВ для виробників, зокрема алкогольної продукції. Другий законопроект співавтора О.Бакуменка пропонує знизити ставку ПДВ на конкретні продукти харчування, зокрема м’ясо, яйця, молоко.
Експерти просять підтримати законопроект О.Бакуменка, оскільки пропозиція М.Люшняка юридично недосконала та несе потенційну загрозу для Державної фіскальної служби.