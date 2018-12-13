Депутатов заинтересовал опыт Литвы по внедрению талонов на питание

"В Литве возрождают так называемые "советские" талоны на продукты питания. Таким образом власть пытается позаботиться о наиболее незащищенных слоях населения. А с другой стороны - поддержать фермеров, потому что талоны хотят выдавать на продукцию, товары именно в маленьких фермерских магазинах.

На эту социальную программу правительство Литвы уже выделило 5 млн евро.

Талоны планируют выдавать в количестве по три штуки на 1 человека в течение месяца. Стоить они будут примерно на 20% дешевле, за реальную цену товара в магазине.

На данный момент - это эксперимент. И в случае, если идея окажется результативной, количество получателей талонов будут расширять", - рассказал он.

По словам депутата, это очень хорошая и эффективная в перспективе инициатива. При участии государства помочь тем, кто не может себе позволить необходимого.

"В Украине таких программ и даже похожих сегодня и близко нет. Но они бы очень помогли населению пережить социальные затруднения. У нас есть субсидии и разного рода социальные пособия. Однако, во-первых, мизерный размер, а во-вторых, нецелевое использования (речь, собственно, об обеспечении продуктами питания малообеспеченных граждан) не дают на данный никакого улучшения качества жизни украинцев.

Я уже не говорю о значительном количестве населения, которое, несмотря на наличие оснований, не может оформить субсидии, а также о тех, кто получает ее незаконно", - пояснил Тригубенко.

Он также отметил, что субсидирование - в итоге значительно увеличивает нагрузку на бюджет страны без всякого заложенного компенсаторного механизма. Тогда как в упомянутой инициативе литовцев - заложена поддержка фермерства и малого предпринимательства.

"Думаю, мы могли бы более детально проанализировать такой опыт ... Поэтому, приглашаю специалистов по вопросам соцполитики к дискуссии на эту тему с целью разработки соответствующего законопроекта в будущем", - предложил депутат.

Как писал УНН, в Украине ощутимо подорожали социальные продукты питания. В целях экономии, украинцы даже начали потреблять больше черного хлеба.

Кроме того, как показали данные Госстата, 14 млн украинцев проживают за чертой бедности. На продукты же наши соотечественники тратят около половины своих доходов.