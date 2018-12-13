Депутатів зацікавив досвід Литви із запровадження талонів на харчування

"У Литві відроджують так звані "радянські" талони на продукти харчування. В такий спосіб влада намагається подбати про найбільш незахищені верстви населення. А з іншого боку - підтримати фермерів, бо талони хочуть видавати на продукцію, яка продається саме у маленьких фермерських магазинах.

На цю соціальну програму уряд Литви вже виділив 5 млн євро.

Талони планують видавати у кількості по три штуки на 1 особу протягом місяця. Коштуватимуть вони приблизно на 20% дешевше, за реальну ціну товару у магазині.

На разі - це експеримент. Та у разі, якщо ідея виявиться результативною, кількість одержувачів талонів будуть розширювати", - розповів він.

За словами депутата, це дуже гарна та ефективна у перспективі ініціатива. За участі держави допомогти тим, хто не може собі дозволити найнеобхіднішого.

"В Україні таких програм і, навіть, схожих сьогодні й близько немає. Але вони б дуже допомогли населенню пережити соціальну скруту. В нас є субсидії та різного роду соціальні допомоги. Проте, по-перше, мізерний розмір, а по-друге, нецільове використання (мова, власне, про забезпечення продуктами харчування малозабезпечених громадян) не дають на разі ніякого покращення якості життя українців.

Я вже не говорю про значну кількість населення, яке, попри наявність підстав, не може оформити субсидії, а також про тих, хто отримує її незаконно", - пояснив Тригубенко.

Він також зауважив те, що субсидування - у підсумку значно збільшує навантаження на бюджет країни без жодного закладеного компенсаторного механізму. Тоді як у згаданій ініціативі литовців - закладена підтримка фермерства та малого підприємництва.

"Гадаю, ми могли б більш детально проаналізувати такий досвід... Тож, запрошую фахівців з питань соцполітики до дискусії на цю тему з метою розробки відповідного законопроекту у майбутньому", - запропонував нардеп.

Як писав УНН, в Україні відчутно здорожчали соціальні продукти харчування. З метою економії, українці, навіть, почали споживати більше чорного хліба.

Крім того, як засвідчили дані Держстату, 14 млн українців проживають за межею бідності. На продукти ж наші співвітчизники витрачають близько половини від своїх доходів.