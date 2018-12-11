За межею бідності живе 14 млн українців

Відзначається, що різниця в доходах між 10% найбагатших і найбідніших українців зменшилася за рік на 0,2 рази, або на 4,2%. Серед жителів міст різниця становить 4,9 рази, серед жителів сіл - 4,5 рази.

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При цьому повідомляється, що за рік якість харчування українців покращилось. Українці стали їсти більше риби і рибопродуктів (+ 8%), фруктів, ягід, горіхів (+ 3%), винограду (+ 3%), м'яса та м'ясопродуктів (+2%). Разом з цим, за рік в Україні скоротилося споживання картоплі - на 3%, хліба, молока і молочних продуктів - на 1%.

На купівлю непродовольчих товарів в І півріччі середнє українське домогосподарство витрачало 39% доходів. При цьому майже половину з них - на оплату послуг ЖКГ, 5% - на оновлення гардеробу, 4% - на охорону здоров'я.

Як писав УНН, в Україні істотно подорожчали соціальні продукти харчування. І, за словами народного депутата Сергія Тригубенка, це пов'язано, в тому числі, з рішенням КМУ про скасування державного регулювання цін.

Він відмітив, що відпускати ринок продуктів у вільне плавання можна було лише за умови соціального благополуччя в країні.

"У нас же його немає ... І сьогодні мало в якому садку і школі повноцінно годують дітей, а пенсіонери між сезонами збору овочів пересиджують на запасах і макаронах. При таких умовах держава не повинна і просто не мало права експериментувати з цінами на найнеобхідніше", - заявив політик.

Відзначимо, що за оцінками Української асоціації постачальників торговельних мереж, у нас подорожчали 14 найменувань, або 45% соціального асортименту продуктів.