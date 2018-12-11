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За чертой бедности живет 14 млн украинцев

Киев • УНН

 • 20325 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Доход 33,9% украинцев, около 14 млн человек, составляет меньше фактического прожиточного минимума. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.

За чертой бедности живет 14 млн украинцев

Отмечается, что разница в доходах между 10% самых богатых и самых бедных украинцев уменьшилась за год на 0,2 раза, или на 4,2%. Среди жителей городов разница составляет 4,9 раза, среди жителей сел - 4,5 раза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В прошлом году уровень бедности в Украине вырос до 27%

При этом сообщается, что за год качество питания украинцев улучшилось. Украинцы стали есть больше рыбы и рыбопродуктов (+8 %), фруктов, ягод, орехов (+3%), винограда (+3%), мяса и мясопродуктов (+2 %). Вместе с этим, за год в Украине сократилось потребление картошки - на 3%, хлеба, молока и молочных продуктов - на 1%.

На покупку непродовольственных товаров в І полугодии среднее украинское домохозяйство тратило 39% доходов. При этом почти половину из них - на оплату услуг ЖКХ, 5% - на обновление гардероба, 4% - на охрану здоровья.

Как писал УНН, в Украине существенно подорожали социальные продукты питания. И, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, это связано, в том числе, с решением КМУ об отмене государственного регулирования цен.

Он отмети, что отпускать рынок продуктов в свободное плавание можно было лишь при условии социального благополучия в стране.

"У нас же его нет... И сегодня мало в каком садике и школе полноценно кормят детей, а пенсионеры между сезонами сбора овощей пересиживают на запасах и макаронах. При таких условиях государство не должно и просто не имело права экспериментировать с ценами на самое необходимое", - заявил политик.

Отметим, что по оценкам Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, у нас подорожали 14 наименований, или 45% социального ассортимента продуктов

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