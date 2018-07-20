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В Украине выросли цены на социальные продукты питания - эксперт

В Украине выросли цены на социальные продукты питания - эксперт

Киев  •  УНН

 • 16130 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. В июне, по сравнению с маем текущего года, в Украине подорожали 14 наименований, или 45% социального ассортимента продуктов. Об этом, ссылаясь на данные Госстатистики, написал на своей странице в Facebook директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.

По его словам, выросли в цене следующие позиции: 4 наименования хлеба, пшеничная мука, ячневая крупа, пшено, рыба, сливочное масло, подсолнечное масло, лук, свекла, морковь и картофель.

Вместе с этим, подешевели 12 продуктов, или 39% наименований, подлежащих государственному мониторингу, добавил Дорошенко.

"Это рис, гречка, свинина, вареная колбаса, молоко, сыры, сметана, яйца, сало, яблоки, капуста и сахар", - подчеркнул он.

Цены на макароны, манку, говядину, тушку и филе куриное не изменились, добавил Дорошенко.

Больше всего в процентном соотношении подорожала морковь - на 68%, свекла – на 23%, лук – на 18%, картошка - на 16% и пшено - на 2,5%. Наряду с этим, меньше всего в процентном соотношении подорожали яйца - на 10%, капуста - на 6%, яблока - на 3%, гречка, сыр сметана сало и сахар - на 1%, добавил эксперт.

По словам политика Сергея Тригубенко, неконтролируемое подорожание социальных продуктов является следствием отказа государства от регулирования цен. 

"Компенсатор в виде повышения минимальных пенсий и зарплат, которым щеголяет правительство, не срабатывает, потому что инфляция сжирает свой немалый процент. В итоге имеем, что необходимые для полноценной жизни продукты питания людям становятся все менее доступны", - отметил депутат и добавил, что поддерживает своих коллег по парламенту, которые призывают правительство возобновить государственное регулирование цен на социальные продукты питания.

Тригубенко убежден, что отпускать рынок продуктов в свободное плавание можно лишь при условии социального благополучия в стране.

"У нас же его нет... И сегодня мало в каком саду и школе полноценно кормят детей, а пенсионеры между сезонами сбора овощей пересиживают на запасах и макаронах. При таких условиях государство не должно и просто не имеет права экспериментировать с ценами на самое необходимое", - резюмировал политик.

Напомним, в прошлом году правительство отменило госрегулирование цен на социальные продукты. О резком подорожании продовольствия вследствие такого шага тогда предупреждали и эксперты, и политики. 

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