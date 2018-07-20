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В Україні зросли ціни на соціальні продукти харчування - експерт

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КИЇВ. 23 липня. УНН. У червні, в порівнянні з травнем поточного року, в Україні подорожчали 14 найменувань, або 45% соціального асортименту продуктів. Про це, посилаючись на дані Держстатистики, написав на своїй сторінці в Facebook директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.

За його словами, зросли в ціні наступні позиції: 4 найменування хліба, пшеничне борошно, ячна крупа, пшоно, риба, вершкове масло, соняшникова олія, цибуля, буряк, морква і картопля.

Разом з цим, подешевшали 12 продуктів, або 39% найменувань, які підлягають державному моніторингу, додав Дорошенко.

"Це рис, гречка, свинина, варена ковбаса, молоко, сири, сметана, яйця, сало, яблука, капуста і цукор", - наголосив він.

Ціни на макарони, манку, яловичину, тушку і філе куряче не змінилися, додав Дорошенко.

Найбільше в процентному співвідношенні подорожчала морква - на 68%, буряк - на 23%, цибуля - на 18%, картопля - на 16% і пшоно - на 2,5%. Поряд з цим, найменше в процентному співвідношенні подорожчали яйця - на 10%, капуста - на 6%, яблука - на 3%, гречка, сир сметана сало та цукор - на 1%, додав експерт.

За словами політика Сергія Тригубенка, неконтрольоване подорожчання соціальних продуктів є наслідком відмови держави від регулювання цін.

"Компенсатор у вигляді підвищення мінімальних пенсій і зарплат, яким хизується уряд, не спрацьовує, тому що інфляція зжирає свій чималий відсоток. У підсумку маємо, що необхідні для повноцінного життя продукти харчування людям стають все менш доступними", - зазначив депутат і додав, що підтримує своїх колег по парламенту, які закликають уряд відновити державне регулювання цін на соціальні продукти харчування.

Тригубенко переконаний, що відпускати ринок продуктів у вільне плавання можна лише за умови соціального благополуччя в країні.

"У нас же його немає ... І сьогодні мало в якому садку і школі повноцінно годують дітей, а пенсіонери між сезонами збору овочів пересиджують на запасах і макаронах. При таких умовах держава не повинна і просто не має права експериментувати з цінами на найнеобхідніше", - резюмував політик.

Нагадаємо, в минулому році уряд скасував держрегулювання цін на соціальні продукти. Про різке подорожчання продовольства внаслідок такого кроку тоді попереджали і експерти, і політики.

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