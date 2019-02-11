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Уряд Литви забракував ідею пільгового ПДВ на продукти

Уряд Литви забракував ідею пільгового ПДВ на продукти

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Уряд Литви не схвалив пропозицію депутатів парламенту ввести пільговий 9% ПДВ на продукти харчування. Про це повідомляє Литовський кур'єр, передає УНН.

"Це призведе до погіршення балансу сектора влади, ускладнить досягнення фіскальних цілей, призведе до порушення встановлених правил фіскальної дисципліни", - сказано в висновку уряду.

У литовському уряді вважають, що пільговий ПДВ на продукти призведе до втрат держбюджету - близько 337 млн євро в рік. Щоб компенсувати втрати, споживання продуктів харчування має збільшитися в 2 рази, а це - малоймовірно, говорять в уряді Литви.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Литві придумали спосіб регулювання цін на продукти в супермаркетах

У Литві вже не раз пропонувалося ввести пільговий ПДВ на ту чи іншу групу продуктів. Влітку минулого року знизити ПДВ на основні харчові продукти - хліб, молочні продукти та овочі - пропонували соціал-демократи, однак в уряді тоді заявили, що це не знизить ціни для населення, а прибуток розділять між собою торговці.

Пільговий ПДВ у 9% зараз застосовується в пасажирських перевезеннях, у пресі, на книги і неперіодичні інформаційні видання, послуги готелів та централізованого опалення, а тариф в 5% застосовується на ліки.

Стандартний тариф ПДВ в Литві становить 21% і діє з осені 2009 року.

Нагадаємо, як писав УНН, з метою підтримки бідного населення, у Литві запропонували ввести талони на продукти харчування.

На думку міністерства сільського господарства Литви, така система дозволить громадянам заощадити, а фермерам і селянам - продавати більше своєї продукції в обхід великих супермаркетів.

В Україні політики також зацікавилися ініціативою Литви, назвавши її варіантом ефективної підтримки не лише найбільш незахищених верств населення, а й фермерства.

Також нагадаємо, у січні минулого року на той момент перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк заявив про необхідність зниження ставки податку на додану вартість (ПДВ) на продукти харчування.

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