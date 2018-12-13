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Литовцы вернутся к "советской практике" талонов на еду

Киев • УНН

 • 10111 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Власти Литвы планируют ввести талоны на продовольствие с целью поддержки наиболее уязвимых групп населения страны, передает УНН со ссылкой на Delfi.

Литовцы вернутся к "советской практике" талонов на еду

По мнению министерства сельского хозяйства Литвы, новая система позволит гражданам сэкономить, а фермерам и крестьянам - продавать больше своей продукции в обход крупных супермаркетов.

Предполагается, что жители Литвы смогут использовать полученные продовольственные купоны, чтобы оплачивать продукты в маленьких магазинах, торгующих свежей сельскохозяйственной продукцией. Система будет работать на всей территории страны. Ежемесячно один человек сможет купить три купона, цена которых ориентировочно будет составлять около десяти евро. Эти купоны будут доступны в электронном виде, и при оплате товаров по каждому ваучеру можно будет получить скидку в размере 20%.

Если эксперимент пройдёт успешно, группу получателей талонов планируется расширять. На реализацию данной программы в Литве выделено 5 млн евро. Но точные сроки её запуска пока не известны, поскольку эту идею правительству сначала ещё нужно согласовать с Еврокомиссией, пишет издание.

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Сообщается, что сегодня "советская" модель сбыта в виде ваучеров на продукты питания применяется в разных странах. В каждой из них продовольственные талоны выполняют разные социально-экономические задачи.

К примеру, в Америке программа "льготной покупки" существует уже более 50 лет. Федеральный проект охватывает малообеспеченных жителей, каждый месяц на электронную карточку им переводится определённая сумма денег, которую можно потратить на приобретение продуктов питания. Ваучеры нельзя использовать на алкоголь, сигареты или товары для дома, их также нельзя обналичить или потратить в ресторанах быстрого питания. По состоянию на 2017 год, продовольственную помощь получали 40 миллионов американцев. Право на такие талоны имеет каждый десятый американский пенсионер, информирует издание.

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В странах Западной и Центральной Европы продовольственные ваучеры выполняют иную функцию: они помогают оптимизировать налоги. Работодатель приобретает продовольственные ваучеры для своих работников. При этом такие талоны, в отличие от прибавки к зарплате, не облагаются социальными взносами или облагаются по пониженной ставке. В некоторых случаях работники что-то доплачивают за свой ваучер, в других — получают его как премию. Отоварить талоны можно в кафе, ресторанах или продовольственных магазинах, которые участвуют в данной программе. По такому принципу система действует во Франции, Великобритании, Венгрии, Италии, Чехии, Бельгии, Румынии и других странах, говорится в статье.

Напомним, как писал УНН, по словам эксперта Алексея Дорошенко, в целях экономии, украинцы стали потреблять больше черного хлеба. 

Уточним, что социальные продукты в Украине за текущий год значительно выросли в цене. И, по словам депутата Сергея Тригубенко, этому способствовало необдуманное решение правительства об отмене госрегулирования стоимости таких продуктов питания.

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