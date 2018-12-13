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Литовці повернуться до "радянської практики" талонів на їжу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Влада Литви планує ввести талони на продовольство з метою підтримки найбільш вразливих груп населення країни, передає УНН з посиланням на Delfi.

Литовці повернуться до "радянської практики" талонів на їжу

На думку міністерства сільського господарства Литви, нова система дозволить громадянам заощадити, а фермерам і селянам - продавати більше своєї продукції в обхід великих супермаркетів.

Передбачається, що жителі Литви зможуть використовувати отримані продовольчі купони, щоб оплачувати продукти в маленьких магазинах, які торгують свіжою сільськогосподарською продукцією. Система буде працювати на всій території країни. Щомісяця одна особа зможе купити три купони, ціна яких орієнтовно становитиме близько десяти євро. Ці купони будуть доступні в електронному вигляді, і при оплаті товарів по кожному ваучеру можна буде отримати знижку у 20%.

Якщо експеримент пройде успішно, групу одержувачів талонів планується розширювати. На реалізацію цієї програми в Литві виділено 5 млн євро. Але точні терміни її запуску поки не відомі, оскільки цю ідею уряду спочатку ще потрібно узгодити з Єврокомісією, пише видання.

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Повідомляється, що сьогодні "радянська" модель збуту у вигляді ваучерів на продукти харчування застосовується в різних країнах. У кожній з них продовольчі талони виконують різні соціально-економічні завдання.

Наприклад, в Америці програма "пільгової покупки" існує вже понад 50 років. Федеральний проект охоплює малозабезпечених жителів, кожен місяць на електронну картку їм перекидається певна сума грошей, яку можна витратити на придбання продуктів харчування. Ваучери не можна використовувати на алкоголь, сигарети або товари для будинку, їх також не можна перевести в готівку чи витратити в ресторанах швидкого харчування. Станом на 2017 рік продовольчу допомогу отримували 40 мільйонів американців. Право на такі талони має кожен десятий американський пенсіонер, інформує видання.

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У країнах Західної і Центральної Європи продовольчі ваучери виконують іншу функцію: вони допомагають оптимізувати податки. Роботодавець купує продовольчі ваучери для своїх працівників. При цьому такі талони, на відміну від надбавки до зарплати, не обкладаються соціальними внесками або оподатковуються за зниженою ставкою. У деяких випадках працівники щось доплачують за свій ваучер, в інших - отримують його як премію. Отоварити талони можна в кафе, ресторанах або продовольчих магазинах, які беруть участь у цій програмі. За таким принципом система діє у Франції, Великій Британії, Угорщині, Італії, Чехії, Бельгії, Румунії та інших країнах, йдеться у статті.

Нагадаємо, як писав УНН, за словами експерта Олексія Дорошенка, з метою економії, українці стали споживати більше чорного хліба.

Уточнимо, що соціальні продукти в Україні за поточний рік значно зросли в ціні. І, за словами депутата Сергія Тригубенка, цьому сприяло необдумане рішення уряду про скасування держрегулювання вартості таких продуктів харчування.

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