На Житомирщині за крадіжку обручки з тіла військового медбрат отримав 5 років тюрми

У січні 2025 року медичний працівник, який готував тіло загиблого військовослужбовця до передачі родині для поховання, зняв із його руки золоту обручку та здав її до місцевого ломбарду за 3900 гривень. Дружина помітила відсутність прикраси й звернулась до правоохоронців. Рішенням суду медбрат отримав п'ять років за ґратами. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура пише УНН.

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Як повідомили прокурори, інцидент трапився у Коростенському районі Житомирської області. Дружина, яка помітила відсутність обручки вже після проведення поховального обряду, звернулася до правоохоронних органів. У ході досудового розслідування було встановлено ще два випадки аналогічних крадіжок з боку медичного брата.

Прокурор Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури підтримав публічне обвинувачення у справі проти 49-річного працівника місцевої філії бюро судово-медичної експертизи, якого визнано винним у скоєнні тяжких злочинів – у нарузі над тілами померлих, у тому числі загиблого військовослужбовця, вчиненого з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 297 КК України) - зазначено у дописі.

За результатами розгляду справи, Малинський районний суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у виді 5 років позбавлення волі, додали у прокуратурі.

На даний час вирок ще не набрав законної сили, оскільки триває строк на його апеляційне оскарження.

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