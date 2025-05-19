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В Житомирской области за кражу обручального кольца с тела военного медбрат получил 5 лет тюрьмы

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В январе 2025 года в Житомирской области медбрат украл обручальное кольцо с тела погибшего военного. Суд признал его виновным и назначил 5 лет лишения свободы за надругательство над телом умершего.

В Житомирской области за кражу обручального кольца с тела военного медбрат получил 5 лет тюрьмы

В январе 2025 года медицинский работник, который готовил тело погибшего военнослужащего к передаче семье для захоронения, снял с его руки золотое обручальное кольцо и сдал его в местный ломбард за 3900 гривен. Жена заметила отсутствие украшения и обратилась в правоохранительные органы. Решением суда медбрат получил пять лет за решеткой. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура пишет УНН.

Детали

Как сообщили прокуроры, инцидент произошел в Коростенском районе Житомирской области. Жена, которая заметила отсутствие обручального кольца уже после проведения похоронного обряда, обратилась в правоохранительные органы. В ходе досудебного расследования было установлено еще два случая аналогичных краж со стороны медицинского брата.

Прокурор Малинского отдела Коростенской окружной прокуратуры поддержал публичное обвинение по делу против 49-летнего работника местного филиала бюро судебно-медицинской экспертизы, который признан виновным в совершении тяжких преступлений – в надругательстве над телами умерших, в том числе погибшего военнослужащего, совершенного из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 297 УК Украины)

- указано в сообщении.

По результатам рассмотрения дела, Малинский районный суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, добавили в прокуратуре.

В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу, поскольку продолжается срок на его апелляционное обжалование.

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Алена Уткина

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