$41.500.03
46.450.07
ukenru
Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон
Ексклюзив
15:26 • 11387 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

12:24 • 80889 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 68498 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 205617 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 75172 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 68139 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Ексклюзив
19 травня, 07:57 • 48261 перегляди

Гаджети з "чорного входу": як смартфони і техніка обходять митницю

Ексклюзив
19 травня, 06:58 • 32858 перегляди

Криптовалюти - це про емоції, а не реальну економіку. Економіст пояснив сильну волатильність цифрових активів

Ексклюзив
19 травня, 05:46 • 97796 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня

18 травня, 16:47 • 35736 перегляди

Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.6м/с
54%
744мм
Популярнi новини

У кремлі озвучили, коли пройде телефонна розмова путіна з Трампом

19 травня, 09:23 • 44837 перегляди

В Україні планують збільшити виплати при народженні дитини: скільки платитимуть

19 травня, 09:38 • 49311 перегляди

Наразі переправ через річку Оскіл у росіян немає, але в районі Дворічного ситуація складна - речник ОТУ "Харків"

19 травня, 09:45 • 43142 перегляди

В Україну повертається тепло: синоптик обіцяє підвищення температури

19 травня, 09:50 • 54712 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 87252 перегляди
Публікації

Егоїстичні інтереси правлять світом.

15:32 • 13796 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

13:42 • 39985 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

12:24 • 80891 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 205621 перегляди

Час змін, натхнення та нових можливостей: астрологічний прогноз на 19 – 25 травня
Ексклюзив

19 травня, 05:46 • 97800 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

14:25 • 17786 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

14:09 • 18370 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 87419 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 116230 перегляди

П’ять затишних фільмів: що подивитись у вільний час

17 травня, 12:09 • 202505 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

Київ • УНН

 • 11345 перегляди

Сергій Кузьміних, якого обвинувачують в хабарництві, знову пропустив судове засідання, цього разу через відрядження до Молдови. Нардеп вже вдруге поспіль не з'являється на суд.

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

Обвинувачений у хабарництві народний депутат Сергій Кузьміних знову не з'явився на судове засідання - цього разу через "важливу місію" в Молдові. Як повідомила суддя Вищого антикорупційного суду під час засідання, нардеп не з’явився на засідання вже вдруге поспіль, передає УНН. 

У нас не з’явився на судове засідання обвинувачений Кузьміних Сергій Володимирович. Це друга поспіль неявка

- оголосила суддя на початку засідання.

Вона повідомила, що захист депутата подав клопотання про перенесення через... "міжпарламентське співробітництво". За документами, з 19 по 25 травня Кузьміних перебуває у відрядженні до Республіки Молдова — планує розширювати горизонти дипломатії.

Цікаво, що на попереднє засідання нардеп не з’явився через іншу, не менш важливу "державну справу" — робочу зустріч у Комітеті з питань здоров’я нації.

Заслухавши думки учасників, суд ухвалив рішення відкласти судове засідання на наступну заплановану дату — це 26 травня 14:30 — і спрямувати до апарату ВР відомості про графік судових засідань для планування роботи у відрядженнях Сергія Володимировича Кузьміних

- зазначила суддя.

Сам Кузьміних у коментарі УНН підтвердив свою "робочу" відсутність і пообіцяв, що "стовідсотково" з’явиться наступного разу.

Ну що ж, чекаємо.

Нагадаємо

Нардепа, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету ВР з питань здоров’я нації Сергія Кузьміних викрили на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання. 

У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом схожим на Кузьміних обіцяє своє сприяння і додає, що може вирішити питання з усіма медзакладами області. 

31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру. 

Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

У травні 2022 року Кузьміних, якого нагадаємо підозрюють у отриманні понад півмільйона гривень хабара, обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно заставу за народного обранця внесли.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів. За цей час нардеп неодноразово ігнорував судові засідання.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
Молдова
Brent
$65.86
Bitcoin
$104,811.70
S&P 500
$5,944.95
Tesla
$337.46
Газ TTF
$35.16
Золото
$3,234.51
Ethereum
$2,468.40