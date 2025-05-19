Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

Обвинувачений у хабарництві народний депутат Сергій Кузьміних знову не з'явився на судове засідання - цього разу через "важливу місію" в Молдові. Як повідомила суддя Вищого антикорупційного суду під час засідання, нардеп не з’явився на засідання вже вдруге поспіль, передає УНН.

У нас не з’явився на судове засідання обвинувачений Кузьміних Сергій Володимирович. Це друга поспіль неявка - оголосила суддя на початку засідання.

Вона повідомила, що захист депутата подав клопотання про перенесення через... "міжпарламентське співробітництво". За документами, з 19 по 25 травня Кузьміних перебуває у відрядженні до Республіки Молдова — планує розширювати горизонти дипломатії.

Цікаво, що на попереднє засідання нардеп не з’явився через іншу, не менш важливу "державну справу" — робочу зустріч у Комітеті з питань здоров’я нації.

Заслухавши думки учасників, суд ухвалив рішення відкласти судове засідання на наступну заплановану дату — це 26 травня 14:30 — і спрямувати до апарату ВР відомості про графік судових засідань для планування роботи у відрядженнях Сергія Володимировича Кузьміних - зазначила суддя.

Сам Кузьміних у коментарі УНН підтвердив свою "робочу" відсутність і пообіцяв, що "стовідсотково" з’явиться наступного разу.

Ну що ж, чекаємо.

Нагадаємо

Нардепа, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету ВР з питань здоров’я нації Сергія Кузьміних викрили на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання.

У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом схожим на Кузьміних обіцяє своє сприяння і додає, що може вирішити питання з усіма медзакладами області.

31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру.

Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

У травні 2022 року Кузьміних, якого нагадаємо підозрюють у отриманні понад півмільйона гривень хабара, обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно заставу за народного обранця внесли.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів. За цей час нардеп неодноразово ігнорував судові засідання.