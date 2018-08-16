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Украинцев призвали готовиться к росту цен на продукты питания

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Цены на социальные продукты питания в Украине начнут расти в сентябре. Об этом в своем блоге написал экономический журналист Юрий Григоренко, передает УНН.

Украинцев призвали готовиться к росту цен на продукты питания

“Рост цен может произойти не только из-за того, что по отдельным видам сельхозпродукции прогнозируется снижение урожая, а производство молока и мяса вообще постоянно снижается. Есть множество других факторов влияния. Среди таких можно отметить рост цен на ГСМ, энергоносители, корма, семенной материал, рост тарифов на грузоперевозки, расходов на оплату труда и тому подобное. Так или иначе все вышеуказанные компоненты себестоимости будут расти, главной предпосылкой чего является августовская девальвация гривны”, — пояснил он.

Он также напомнил, что с начала года цены на продукты питания в Украине выросли в среднем на 3,6%.

“В мае-июне инфляции отмечено не было. Судя по всему, в августе мы также будем иметь дефляцию, поскольку сезонное удешевление овощей и фруктов будет сказываться на динамике цен. Но начиная с сентября появится значительная вероятность того, что цены на многие продукты питания постепенно начнут расти”, — отметил Григоренко.

Поэтому осенью в Украине хлеб и хлебопродукты подорожают на 5-10%, молоко и молокопродукты — на 8-12%, мясо и мясопродукты в ближайшей перспективе будут в пределах 10-12%, отечественная рыба — на 10%, спрогнозировал эксперт.

По словам политика Сергея Тригубенко, неконтролируемое удорожание социальных продуктов является следствием отказа государства от регулирования цен.

“Компенсатор в виде повышения минимальных пенсий и зарплат, которым щеголяет правительство, не срабатывает, потому что инфляция сжирает свой немалый процент. В итоге имеем, что необходимые для полноценной жизни продукты питания людям становятся все менее доступными”, — отметил депутат и добавил, что поддерживает своих коллег по парламенту, которые призывают правительство возобновить государственное регулирование цен на социальные продукты питания.

Тригубенко убежден, что отпускать рынок продуктов в свободное плавание можно только при условии социального благополучия в стране.

“У нас же его нет... И сегодня мало в каком саду и школе полноценно кормят детей, а пенсионеры между сезонами сбора овощей пересиживают на запасах и макаронах. При таких условиях государство не должно и просто не имеет права экспериментировать с ценами на самое необходимое”, — резюмировал политик.

Напомним, в прошлом году правительство отменило госрегулирование цен на социальные продукты. О резком подорожании продовольствия вследствие такого шага тогда предупреждали и эксперты, и политики.

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