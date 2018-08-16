Українців закликали готуватися до зростання цін на продукти харчування

“Зростання цін може відбутися не тільки через те, що за окремими видами сільгосппродукції прогнозується зниження урожаю, а виробництво молока та м’яса взагалі постійно знижується. Є безліч інших факторів впливу. Серед таких можна відзначити зростання цін на ПММ, енергоносії, корми, насіннєвий матеріал, зростання тарифів на вантажоперевезення, витрат на оплату праці тощо. Так чи інакше всі вищевказані компоненти собівартості будуть рости, головною передумовою чого є серпнева девальвація гривні”, — пояснив він.

Він також нагадав, що з початку року ціни на продукти харчування в Україні зросли в середньому на 3,6%.

“У травні-червні інфляції відзначено не було. Судячи з усього, в серпні ми також будемо мати дефляцію, оскільки сезонне здешевлення овочів і фруктів буде позначатися на динаміці цін. Але починаючи з вересня з’явиться значна ймовірність того, що ціни на багато продуктів харчування поступово почнуть рости”, — зазначив Григоренко.

Тож восени в Україні хліб і хлібопродукти подорожчають на 5-10%, молоко і молокопродукти — на 8-12%, м’ясо і м’ясопродукти в найближчій перспективі будуть в межах 10-12%, вітчизняна риба — на 10%, спрогнозував експерт.

За словами політика Сергія Тригубенка, неконтрольоване подорожчання соціальних продуктів є наслідком відмови держави від регулювання цін.

“Компенсатор у вигляді підвищення мінімальних пенсій і зарплат, яким хизується уряд, не спрацьовує, тому що інфляція зжирає свій чималий відсоток. У підсумку маємо, що необхідні для повноцінного життя продукти харчування людям стають все менш доступними”, — зазначив депутат і додав, що підтримує своїх колег з парламенту, які закликають уряд відновити державне регулювання цін на соціальні продукти харчування.

Тригубенко переконаний, що відпускати ринок продуктів у вільне плавання можна лише за умови соціального благополуччя в країні.

“У нас же його немає... І сьогодні мало в якому садку і школі повноцінно годують дітей, а пенсіонери між сезонами збору овочів пересиджують на запасах і макаронах. При таких умовах держава не повинна і просто не має права експериментувати з цінами на найнеобхідніше”, — резюмував політик.

Нагадаємо, в минулому році уряд скасував держрегулювання цін на соціальні продукти. Про різке подорожчання продовольства внаслідок такого кроку тоді попереджали і експерти, і політики.