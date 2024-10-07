Ураган «Милтон» может достичь 4 категории перед выходом на берег Флориды

По данным Национального центра ураганов США, ураган "Милтон" усилится, прежде чем сойдет на берег во Флориде.

Пишет УНН со ссылкой на WFLA News и National Hurricane Center.

В воскресенье Национальный центр наблюдения за ураганами прогнозировал, что ураган "Милтон" может стать ураганом категории 4, прежде чем достичь западного побережья Флориды.

Если "Милтон" выйдет на берег к северу от залива Тампа, тогда в районах, которые сейчас восстанавливаются после урагана "Хелен", произойдут сильные штормовые приливы.

По состоянию на сейчас "Милтон" в Мексиканском заливе стал ураганом категории 1 (из 5).

В то же время точный путь урагана в воскресенье был не совсем понятен.

Тем не менее, официальные лица по всему штату Флорида предупредили жителей, чтобы они были готовы к возможности его усиления.

Службы экстренной помощи продолжают работать, чтобы помочь многочисленным жертвам урагана "Хелен", самого смертоносного, обрушившегося на Соединенные Штаты со времен урагана "Катрина" 2005 года.

Метеорологическая обсерватория США (НОАА) сообщила в конце мая, что сезон ураганов, который длится с начала июня до конца ноября, на этот раз обещает быть необычным.

Возможно появление от 4 до 7 ураганов, пишет DW.

Напомним,

Губернатор Флориды объявил чрезвычайное положение в 35 округахх из-за угрозы тропического шторма "Милтон".

УНН также передавал, что ураган Кирк движется через Атлантику в Западную и Центральную Европу. Ожидается, что он достигнет континента в середине или в конце следующей недели, потенциально угрожая Германии и Франции.