Ураган "Мілтон" може досягти 4 категорії перед виходом на берег Флориди
Київ • УНН
Національний центр ураганів США прогнозує посилення урагану "Мілтон" до 4 категорії перед виходом на західне узбережжя Флориди.
За даними Національного центру ураганів США, ураган "Мілтон" посилиться, перш ніж зійде на берег у Флориді.
Пише УНН із посиланням на WFLA News та National Hurricane Center.
У неділю Національний центр спостереження за ураганами прогнозував, що ураган "Мілтон" може стати ураганом категорії 4, перш ніж досягти західного узбережжя Флориди.
Якщо "Мілтон" вийде на берег на північ від затоки Тампа, тоді у районах, які наразі відновлюються після урагану "Хелен", відбудуться сильні штормові припливи.
Станом на зараз "Мілтон" у Мексиканській затоці став ураганом категорії 1 (з 5).
Водночас точний шлях урагану у неділю був не зовсім зрозумілий.
Тим не менш, офіційні особи по всьому штату Флорида попередили жителів, щоб вони були готові до можливості його посилення.
Служби екстреної допомоги продовжують працювати, щоб допомогти численним жертвам урагану "Хелен", найсмертоноснішого, що обрушився на Сполучені Штати з часів урагану "Катріна" 2005 року.
Метеорологічна обсерваторія США (НОАА) повідомила наприкінці травня, що сезон ураганів, який триває від початку червня до кінця листопада, цього разу обіцяє бути незвичним.
Можлива поява від 4 до 7 ураганів, пише DW.
Нагадаємо
Губернатор Флориди оголосив надзвичайний стан у 35 округах через загрозу тропічного шторму "Мілтон".
УНН також передавав, що ураган Кірк рухається через Атлантику до Західної та Центральної Європи. Очікується, що він досягне континенту в середині або наприкінці наступного тижня, потенційно загрожуючи Німеччині та Франції.