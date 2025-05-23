От гражданских до политических заключенных: Умеров заверил, что идет работа над освобождением всех категорий пленных
Киев • УНН
Рустем Умеров сообщил, что в списках на обмен с россией есть бойцы всех составляющих Сил обороны, включая "Азов", а также гражданские. Украина начала первый шаг обмена.
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в списках на обмен пленными с россией в формате "1000 на 1000" есть военнослужащие всех составляющих Сил обороны, в которые включены и бойцы "Азова", а также гражданские лица. Об этом Умеров сообщил во время встречи с журналистами, передает УНН.
Детали
Прежде всего, в этом обмене на данный момент есть военнопленные и гражданские лица. Мы работаем со всеми категориями, со всеми составляющими Сил обороны, поэтому они включены. И мы работаем над тем, чтобы завершить первый этап. Это 1 000 человек
Министр обороны также подчеркнул, что идет работа над освобождением всех категорий пленных - от гражданских до военнопленных, а также политических заключенных.
Дополнение
Министр обороны Умеров заявил, что сегодня Украина начала первый шаг обмена пленными с россией, и следующие два дня пройдут еще обмены.
Украина осуществила обмен пленными и вернула 390 человек. По словам Владимира Зеленского, обмен будет продолжен в эти выходные, как и было договорено в Турции.