Від цивільних до політичних в'язнів: Умєров запевнив, що йде робота над звільненням усіх категорій полонених
Київ • УНН
Рустем Умєров повідомив, що у списках на обмін з росією є бійці всіх складових Сил оборони, включно з "Азовом", а також цивільні. Україна розпочала перший крок обміну.
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у списках на обмін полоненими з росією у форматі "1000 на 1000" є військовослужбовці всіх складових Сил оборони, в які включені і бійці "Азову", а також цивільні особи. Про це Умєров повідомив під час зустрічі з журналістами, передає УНН.
Деталі
Перш за все, в цьому обміні на даний момент є військовополонені та цивільні особи. Ми працюємо з усіма категоріями, з усіма складовими Сил оборони, тому вони включені. І ми працюємо над тим, щоб завершити перший етап. Це 1 000 осіб
Міністр оборони також наголосив, що йде робота над звільненням усіх категорій полонених - від цивільних до військовополонених, а також політичних в'язнів.
Доповнення
Міністр оборони Умєров заявив, що сьогодні Україна розпочала перший крок обміну полоненими з росією, і наступні два дні пройдуть ще обміни.
Україна здійснила обмін полоненими та повернула 390 людей. За словами Володимира Зеленського, обмін буде продовжено цими вихідними, як і було домовлено в Туреччині.