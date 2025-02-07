Умеров получил двух новых заместителей: кто они и за что будут отвечать
Киев • УНН
Кабмин назначил Евгения Мойсюка и Валерия Чуркина заместителями министра обороны Украины. Мойсюк будет отвечать за развитие Сил обороны, а Чуркин будет заниматься военными технологиями и инновациями.
Кабинет Министров Украины 7 февраля по представлению министра обороны Рустема Умерова назначил двух новых заместителей главы ведомства. Ими стали генерал-лейтенант Евгений Мойсюк и капитан Валерий Чуркин, передает УНН.
Детали
В Минобороны сообщили, что Евгений Мойсюк - один из самых опытных боевых командиров Вооруженных сил Украины.
"Его зона ответственности - развитие и генерация Сил обороны, включая мобилизационные процессы и подготовку воинов", - говорится в сообщении.
Мойсюк имеет значительный опыт командования: он возглавлял Десантно-штурмовые войска ВСУ, занимал должность заместителя Главнокомандующего ВСУ, участвовал в миротворческих миссиях в Косово и Ираке.
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Другой новоназначенный заместитель, Валерий Чуркин, - специалист в сфере военных технологий, который с начала полномасштабного вторжения присоединился к рядам ВСУ. Он руководил Центром масштабирования технологических решений (ЦМТР) ВСУ и уже внедрял инновационные решения в военной сфере.
На должности заместителя министра Чуркин сосредоточится на оборонных инновациях и технологическом развитии армии. Его подразделение работает над более 50 ключевыми проектами в военном IT и MILTECH, направленными на внедрение современных решений на поле боя.
Как отметил глава Минобороны Умеров, эти кадровые назначения являются частью комплексного подхода к укреплению Вооруженных сил, модернизации управления и технологического развития украинской армии.
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