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Умєров отримав двох нових заступників: хто вони та за що відповідатимуть

Київ • УНН

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Кабмін призначив Євгена Мойсюка та Валерія Чуркіна заступниками міністра оборони України. Мойсюк відповідатиме за розвиток Сил оборони, а Чуркін займатиметься військовими технологіями та інноваціями.

Кабінет Міністрів України 7 лютого за поданням міністра оборони Рустема Умєрова призначив двох нових заступників очільника відомства. Ними стали генерал-лейтенант Євген Мойсюк та капітан Валерій Чуркін, передає УНН

Деталі

У Міноборони повідомили, що Євген Мойсюк – один із найдосвідченіших бойових командирів Збройних сил України.

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"Його зона відповідальності – розвиток та генерація Сил оборони, включаючи мобілізаційні процеси та підготовку воїнів", - йдеться у повідомленні.

Мойсюк має значний досвід командування: він очолював Десантно-штурмові війська ЗСУ, обіймав посаду заступника Головнокомандувача ЗСУ, брав участь у миротворчих місіях у Косово та Іраку.

Зеленський звільнив генерала Мойсюка з посади спецуповноваженого з безпекових гарантій07.02.25, 15:40 • 28182 перегляди

Інший новопризначений заступник, Валерій Чуркін, – фахівець у сфері військових технологій, який з початку повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ. Він керував Центром масштабування технологічних рішень (ЦМТР) ЗСУ та вже впроваджував інноваційні рішення у військовій сфері.

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На посаді заступника міністра Чуркін зосередиться на оборонних інноваціях та технологічному розвитку армії. Його підрозділ працює над понад 50 ключовими проєктами у військовому IT та MILTECH, спрямованими на впровадження сучасних рішень на полі бою.

Як зазначив глава Міноборони Умєров, ці кадрові призначення є частиною комплексного підходу до зміцнення Збройних сил, модернізації управління та технологічного розвитку української армії.

Нагадаємо

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов залишає посаду командувача військ ОК "Південь". 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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