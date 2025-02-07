Зеленський звільнив генерала Мойсюка з посади спецуповноваженого з безпекових гарантій

Президент України Володимир Зеленський звільнив Євгена Мойсюка з посади спецуповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України, передає УНН.

Звільнити Мойсюка Євгена Георгійовича з посади Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України - йдеться в указі №74/2025.

Нагадаємо

У лютому 2024 року в Україні з’явився спеціальний уповноважений по гарантіях безпеки. На цю посаду Президент призначив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка.

Додамо

Євген Мойсюк — генерал-лейтенант Збройних сил України, заступник Головнокомандувача ЗСУ. У минулому — командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України, перший заступник командувача ДШВ, командир 81-ї аеромобільної бригади. Учасник російсько-української війни.