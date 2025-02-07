Зеленський звільнив генерала Мойсюка з посади спецуповноваженого з безпекових гарантій
Київ • УНН
Президент України звільнив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка з посади спецуповноваженого з питань міжнародних безпекових гарантій. Мойсюк обіймав цю посаду з лютого 2024 року.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Євгена Мойсюка з посади спецуповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України, передає УНН.
Звільнити Мойсюка Євгена Георгійовича з посади Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України
Нагадаємо
У лютому 2024 року в Україні з’явився спеціальний уповноважений по гарантіях безпеки. На цю посаду Президент призначив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка.
Додамо
Євген Мойсюк — генерал-лейтенант Збройних сил України, заступник Головнокомандувача ЗСУ. У минулому — командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України, перший заступник командувача ДШВ, командир 81-ї аеромобільної бригади. Учасник російсько-української війни.