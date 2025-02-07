Зеленский уволил генерала Мойсюка с должности спецуполномоченного по гарантиям безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Евгения Мойсюка с должности спецуполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины, передает УНН.

Освободить Мойсюка Евгения Георгиевича от должности Специального уполномоченного Президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины - говорится в указе №74/2025.

Напомним

В феврале 2024 года в Украине появился специальный уполномоченный по гарантиям безопасности. На эту должность Президент назначил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка.

Добавим

Евгений Мойсюк - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, заместитель Главнокомандующего ВСУ. В прошлом - командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, первый заместитель командующего ДШВ, командир 81-й аэромобильной бригады. Участник российско-украинской войны.