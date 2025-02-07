Зеленский уволил генерала Мойсюка с должности спецуполномоченного по гарантиям безопасности

ukenru
Эксклюзив
Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность
14:19 • 16782 просмотра

Скандальный законопроект об информации из реестров: глава антикоррупционного комитета ВР поставила под сомнение его целесообразность

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом
11:29 • 92412 просмотра

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра
09:05 • 94747 просмотра

МВФ готовится к новой миссии: Украина может получить $900 млн после следующего пересмотра

Эксклюзив
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
7 февраля, 07:42 • 114147 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
7 февраля, 07:23 • 108869 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Эксклюзив
Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
6 февраля, 17:32 • 138831 просмотра

Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации
6 февраля, 15:28 • 139006 просмотра

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации

Эксклюзив
Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году
6 февраля, 12:08 • 140526 просмотра

Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США
6 февраля, 11:48 • 136630 просмотра

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США

Эксклюзив
НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность
6 февраля, 11:04 • 126550 просмотра

НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
За сутки ВСУ ликвидировали 1340 захватчиков - Генштаб

За сутки ВСУ ликвидировали 1340 захватчиков - Генштаб

7 февраля, 05:33 • 101333 просмотра
Погода в Украине 7 февраля: где ожидается снег и какие будут температуры

Погода в Украине 7 февраля: где ожидается снег и какие будут температуры

7 февраля, 05:52 • 37548 просмотра
Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: показали последствия

Киевская область подверглась ночной атаке рф дронами: показали последствия

7 февраля, 07:00 • 87744 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

7 февраля, 07:12 • 111973 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

12:55 • 51133 просмотра
публикации
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

14:36 • 1621 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

12:55 • 51133 просмотра
Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

Неделя моды в Нью-Йорке: Pantone объявил цвета и Marc Jacobs удивил показом

11:29 • 92412 просмотра
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 180125 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 192841 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

7 февраля, 07:42 • 114147 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

7 февраля, 07:12 • 111973 просмотра
От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

6 февраля, 18:39 • 106244 просмотра
Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

6 февраля, 16:50 • 111712 просмотра
Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

6 февраля, 14:59 • 115439 просмотра
Актуальное
Зеленский уволил генерала Мойсюка с должности спецуполномоченного по гарантиям безопасности

Зеленский уволил генерала Мойсюка с должности спецуполномоченного по гарантиям безопасности

Киев  •  УНН

 • 6628 просмотра

Read in English

Президент Украины уволил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка с должности спецуполномоченного по вопросам международных гарантий безопасности. Мойсюк занимал эту должность с февраля 2024 года.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Евгения Мойсюка с должности спецуполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины, передает УНН.

Освободить Мойсюка Евгения Георгиевича от должности Специального уполномоченного Президента Украины по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития сил обороны Украины 

- говорится в указе №74/2025.

Напомним

В феврале 2024 года в Украине появился специальный уполномоченный по гарантиям безопасности. На эту должность Президент назначил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка.

Добавим

Евгений Мойсюк - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, заместитель Главнокомандующего ВСУ. В прошлом - командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, первый заместитель командующего ДШВ, командир 81-й аэромобильной бригады. Участник российско-украинской войны.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы