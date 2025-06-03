Умеров отреагировал на кадровые изменения в армии и анонсировал назначение командующего Сухопутными войсками

Новый командующий Объединенных Сил Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах, чтобы полностью заниматься фронтом. Опыт нового командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди должен быть масштабирован на все командование, а новый заместитель командующего оперативного командования "Восток" Вадим Сухаревский сосредоточится на модернизации командования, внедряя новые подходы и изменения. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает УНН.

Сегодня вместе с Президентом Украины и военным руководством мы приняли важные кадровые решения, чтобы укрепить наши силы на фронте. Михаил Драпатый назначен командующим Объединенных Сил. После долгих обсуждений, решили, что он сосредоточится исключительно на боевых вопросах, чтобы полностью заниматься фронтом. В Сухопутных войсках вскоре будет назначен другой человек, который сосредоточится исключительно на вопросах генерации наших сил - рекрутингу, мобилизации, подготовке военных и внедрении новых подходов в этих процессах, чтобы обеспечить качественную подготовку бойцов

Он также отметил, что были проведены изменения в Десантно-штурмовых войсках, Генштабе и Силах беспилотных систем.

Командующим Десантно-штурмовых войск назначен Олег Апостол. Игорь Скибюк назначен заместителем начальника Генштаба. Также провели кадровые изменения в командовании Сил беспилотных систем. Новым командующим КСБС назначен Роберт Бровди (Мадяр). Его опыт работы с одной из лучших бригад должен быть масштабирован на все командование. Вадим Сухаревский стал заместителем командующего оперативного командования "Восток" с важной задачей - модернизировать это командование, внедряя новые подходы и изменения. Все эти изменения имеют одну цель - усилить наших ребят на фронте, обеспечить их всем необходимым для эффективной борьбы