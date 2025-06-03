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Умєров відреагував на кадрові зміни у війську та анонсував призначення командувача Сухопутних військ

Київ • УНН

 • 282 перегляди

Михайло Драпатий очолить Об'єднані сили, Роберт Бровді Сили безпілотних систем, а Вадим Сухаревський модернізує командування "Схід".

Умєров відреагував на кадрові зміни у війську та анонсував призначення командувача Сухопутних військ

Новий командувач Об'єднаних Сил Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях, щоб повністю займатися фронтом. Досвід нового командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді має бути масштабований на все командування, а новий заступник командувача оперативного командування "Схід" Вадим Сухаревський зосередиться на модернізації командування, впроваджуючи нові підходи і зміни. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає УНН.

Сьогодні разом із Президентом України і військовим керівництвом ми прийняли важливі кадрові рішення, щоб зміцнити наші сили на фронті. Михайло Драпатий призначений командувачем Об'єднаних Сил. Після довгих обговорень, вирішили, що він зосередиться виключно на бойових питаннях, щоб повністю займатися фронтом. В Сухопутних військах незабаром буде призначена інша людина, яка зосередиться виключно на питаннях генерації наших сил - рекрутингу, мобілізації, підготовці військових та впровадженні нових підходів у цих процесах, щоб забезпечити якісну підготовку бійців 

- заявив Умєров.

Він також зазначив, що були проведені зміни в Десантно-штурмових військах, Генштабі та Силах безпілотних систем.

Командувачем Десантно-штурмових військ призначений Олег Апостол. Ігор Скибюк призначений заступником начальника Генштабу. Також провели кадрові зміни в командуванні Сил безпілотних систем. Новим командувачем КСБС призначений Роберт Бровді (Мадяр). Його досвід роботи з однією з найкращих бригад має бути масштабований на все командування. Вадим Сухаревський став заступником командувача оперативного командування "Схід" з важливою задачею - модернізувати це командування, впроваджуючи нові підходи і зміни. Усі ці зміни мають одну мету - посилити наших хлопців на фронті, забезпечити їх усім необхідним для ефективної боротьби 

- додав Умєров.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Об'єднаних сил.

Зеленський також призначив Роберта "Мадяра" Бровді командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
Рустем Умєров
Збройні сили України
Володимир Зеленський
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