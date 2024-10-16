Укрзализныця возобновляет аукционы по аренде площадей на вокзалах: что среди предложений
Киев • УНН
Укрзализныця объявляет о возобновлении онлайн-аукционов по аренде площадей на железнодорожных вокзалах. Первые аукционы в системе Prozorro.Продажи будут включать площади на Центральном вокзале Киева для книжного магазина и банковского отделения.
После более чем годового перерыва стартуют первые онлайн-аукционы по аренде площадей на железнодорожных вокзалах страны, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
«Наша цель - чтобы на вокзалах страны появились фудкорты, кафе, книжные магазины, аптеки, финансовые зоны, цветочные магазины и многое другое», - говорится в сообщении.
По данным УЗ, первые аукционы будут объявлены в системе Prozorro.Продажи уже в ближайшие недели. Среди предложений - площади на Центральном вокзале Киева для размещения книжного магазина (102 кв. м) и банковского мини-отделения (35 кв. м). Также среди ближайших запланированных для аренды - площади для размещения оборудования операторов мобильной связи.
Презентация площадей для книжного магазина состоится 18 октября 2024 года в 11:00.
Презентация площадей для банковского мини-отделения состоится 21 октября 2024 года в 11:00.
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