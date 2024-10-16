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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Укрзализныця возобновляет аукционы по аренде площадей на вокзалах: что среди предложений

Укрзализныця возобновляет аукционы по аренде площадей на вокзалах: что среди предложений

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 16:03  •  2741 просмотра

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Укрзализныця объявляет о возобновлении онлайн-аукционов по аренде площадей на железнодорожных вокзалах. Первые аукционы в системе Prozorro.Продажи будут включать площади на Центральном вокзале Киева для книжного магазина и банковского отделения.

После более чем годового перерыва стартуют первые онлайн-аукционы по аренде площадей на железнодорожных вокзалах страны, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

«Наша цель - чтобы на вокзалах страны появились фудкорты, кафе, книжные магазины, аптеки, финансовые зоны, цветочные магазины и многое другое», - говорится в сообщении.

По данным УЗ, первые аукционы будут объявлены в системе Prozorro.Продажи уже в ближайшие недели. Среди предложений - площади на Центральном вокзале Киева для размещения книжного магазина (102 кв. м) и банковского мини-отделения (35 кв. м). Также среди ближайших запланированных для аренды - площади для размещения оборудования операторов мобильной связи.

Презентация площадей для книжного магазина состоится 18 октября 2024 года в 11:00. 

Презентация площадей для банковского мини-отделения состоится 21 октября 2024 года в 11:00. 

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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