Укрзализныця возобновляет аукционы по аренде площадей на вокзалах: что среди предложений

После более чем годового перерыва стартуют первые онлайн-аукционы по аренде площадей на железнодорожных вокзалах страны, передает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

«Наша цель - чтобы на вокзалах страны появились фудкорты, кафе, книжные магазины, аптеки, финансовые зоны, цветочные магазины и многое другое», - говорится в сообщении.

По данным УЗ, первые аукционы будут объявлены в системе Prozorro.Продажи уже в ближайшие недели. Среди предложений - площади на Центральном вокзале Киева для размещения книжного магазина (102 кв. м) и банковского мини-отделения (35 кв. м). Также среди ближайших запланированных для аренды - площади для размещения оборудования операторов мобильной связи.

Презентация площадей для книжного магазина состоится 18 октября 2024 года в 11:00.

Презентация площадей для банковского мини-отделения состоится 21 октября 2024 года в 11:00.

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