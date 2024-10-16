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Укрзалізниця відновлює аукціони з оренди площ на вокзалах: що серед пропозицій

Київ • УНН

 • 18844 перегляди

Укрзалізниця оголошує про відновлення онлайн-аукціонів з оренди площ на залізничних вокзалах. Перші аукціони в системі Prozorro.Продажі включатимуть площі на Центральному вокзалі Києва для книгарні та банківського відділення.

Укрзалізниця відновлює аукціони з оренди площ на вокзалах: що серед пропозицій

Після більш ніж річної перерви стартують перші онлайн-аукціони з оренди площ на залізничних вокзалах країни, передає УНН із посиланням на Укрзалізницю.

"Наша мета – щоб на вокзалах країни з'явилися фудкорти, кав’ярні, книгарні, аптеки, фінансові зони, квіткові крамниці та багато іншого", - йдеться у повідомленні.

За даними УЗ, перші аукціони будуть оголошені в системі Prozorro.Продажі вже найближчими тижнями. Серед пропозицій – площі на Центральному вокзалі Києва для розміщення книгарні (102 кв. м) та банківського мінівідділення (35 кв. м). Також серед найближчих запланованих для оренди – площі для розміщення обладнання операторів мобільного зв’язку.

Презентація площ для книгарні відбудеться 18 жовтня 2024 року об 11:00. 

Презентація площ для банківського мінівідділення відбудеться 21 жовтня 2024 року об 11:00. 

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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