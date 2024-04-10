Укрзализныця получит новые локомотивы при финансовой поддержке США - Мининфраструктуры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  60547 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  62697 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  89020 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  93197 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  77141 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  114397 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  114786 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114196 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108004 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113419 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  447922 просмотра

Укрзализныця получит новые локомотивы при финансовой поддержке США - Мининфраструктуры

Экспортно-импортный банк США одобрил предоставление кредита "Укрзализныце" на сумму $156,6 млн для закупки около 40 тепловозов, что усилит логистические возможности Украины и развитие инфраструктуры в условиях войны.

Война •   •  10917 просмотра
Укрзализныця получит новые локомотивы при финансовой поддержке США - Мининфраструктуры

Правительство восстановит интернет и связь в прифронтовых громадах за средства Франции

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум с французской федерацией InfraNum о получении гранта в размере 756 000 евро на восстановление интернета и связи в прифронтовых общинах Украины, пострадавших от российского вторжения.

Война •   •  10459 просмотра
Правительство восстановит интернет и связь в прифронтовых громадах за средства Франции

Для массовки в ростов: оккупанты готовят масштабные "экскурсии" украинских подростков на "праздник 9 мая" в рф

В годовщину второй мировой войны россия планирует привлечь украинских подростков к пропагандистским мероприятиям в россии, используя вторую мировую войну как основу для своей пропаганды с целью милитаризации населения и оправдания своей неофашистской политики.

Война •   •  10307 просмотра
Для массовки в ростов: оккупанты готовят масштабные "экскурсии" украинских подростков на "праздник 9 мая" в рф

В Парламенте зарегистрировали законопроект о сроках увольнения с военной службы

Депутаты партии "Европейская Солидарность" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект об установлении четких сроков увольнения с военной службы после того, как из законопроекта о мобилизации изъяли норму о демобилизации после 36 месяцев службы.

Война •   •  12095 просмотра
В Парламенте зарегистрировали законопроект о сроках увольнения с военной службы

На Никопольщине в результате российских обстрелов повреждена линия электропередач и частные дома

Российские войска несколько раз атаковали Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию, в результате чего на Никопольщине повреждены здания, транспортные средства и инфраструктура.

Общество •   •  11931 просмотра
На Никопольщине в результате российских обстрелов повреждена линия электропередач и частные дома

Слухи о "наступлении" на правобережную Херсонщину - это российское ИПСО

Силы обороны Украины полностью контролируют Херсонскую область и готовы отразить любые попытки российского наступления. информация, о якобы наступлении россиян на Херсонщину не соответствует действительности.

Война •   •  11490 просмотра
Слухи о "наступлении" на правобережную Херсонщину - это российское ИПСО

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Кипер возглавил Одесскую областную военную администрацию в конце мая 2023 года. В эксклюзивном интервью УНН он рассказал о новой жизни и профессиональном опыте, критике и мечтах.

публикации •   •  57846 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

"Украина имеет право на самооборону": генсек НАТО отреагировал на удары по территории рф

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право наносить удары по законным военным целям за пределами своей территории для самозащиты от российского вторжения, в соответствии с Уставом ООН.

Война •   •  13302 просмотра
"Украина имеет право на самооборону": генсек НАТО отреагировал на удары по территории рф

Япония будет инвестировать в развитие экономики Украины и поможет с разминированием

Япония планирует увеличить свой вклад в гуманитарное разминирование в Украине и способствовать выходу японских компаний, в частности Nikken Corporation, специализирующейся на производстве машин для разминирования, на украинский рынок с целью инвестирования в экономическое развитие Украины.

Экономика •   •  13172 просмотра
Япония будет инвестировать в развитие экономики Украины и поможет с разминированием

Верховная Рада обсуждает закон о мобилизации при почти пустом зале

Верховная Рада (парламент Украины) рассматривает важный законопроект о мобилизационных процедурах с небольшим количеством присутствующих депутатов, который изменит правила оповещения населения, военного учета и призыва, прежде чем перейти к закону о демобилизации.

Война •   •  12154 просмотра
Верховная Рада обсуждает закон о мобилизации при почти пустом зале