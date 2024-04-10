Укрзализныця получит новые локомотивы при финансовой поддержке США - Мининфраструктуры

Экспортно-импортный банк США (EXIM) одобрил соглашение на предоставление Укрзализныце займа в размере 156,6 миллиона долларов для приобретения около 40 дизельных локомотивов. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

По словам спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, это соглашение - пример того, что усилия Правительства США и частного сектора направлены на усиление устойчивости и способности стратегически важного предприятия для Украины.

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков подчеркнул, что это объявление о таком сотрудничестве на высоком уровне - важный сигнал для международного бизнеса относительно работы в Украине.

Прежде всего спасибо Президенту и правительству США, Конгрессу и американскому народу за помощь и поддержку Украины в этой войне. Каждый центр помощи для "Украинской железной дороги" - это не только инвестиция в нашу логистическую способность и развитие инфраструктуры. Это вклад в обороноспособность и устойчивость нашего государства - подчеркнул Кубраков.

Укрзализныця начала выпуск зерновозов под европейскую ширину колеи

Дополнение

В ведомстве рассказали, что президент и председатель совета директоров EXIM Рета Джо Льюис встретилась в Киеве с вице-премьер-министром по восстановлению Украины Александром Кубраковым при участии спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер, посла США в Украине Бриджит Бринк и председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Лященко.

Напомним

Укрзализныця впервые продемонстрировала медицинский эвакуационный поезд, оборудованный как больницы, где могут оказывать неотложную помощь и даже проводить операции на ходу.