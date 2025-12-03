$42.330.01
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
ВР приняла Бюджет на 2026 год
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Встреча Трампа и Путина не планируется из-за отсутствия прогресса в переговорах
"Компромиссного варианта плана по Украине пока нет": помощник путина об итогах переговоров в кремлеVideo
Укрэнерго в очередной раз анонсировало почасовые отключения света 4 декабря по всей Украине

Киев

4 декабря по всей Украине будут применены почасовые отключения света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленных. Причиной являются последствия массированных российских атак на энергообъекты.

Укрэнерго в очередной раз анонсировало почасовые отключения света 4 декабря по всей Украине

В четверг, 4 декабря, во всех регионах Украины в течение суток будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии. Как сообщило ГП "Укрэнерго", причиной являются последствия предыдущих массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, пишет УНН.

Подробности

Ограничения продлятся с 00:00 до 23:59 и будут реализованы через:

  • Графики почасовых отключений: Для бытовых потребителей будет применяться от 0,5 до 3 очередей.
    • Ограничение мощности: Эти меры будут касаться промышленных потребителей и также будут действовать круглосуточно.

      Укрэнерго призывает граждан максимально экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику, и советует следить за официальными сообщениями облэнерго в своих регионах, поскольку время и объем ограничений могут меняться.

      Степан Гафтко

