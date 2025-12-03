Укрэнерго в очередной раз анонсировало почасовые отключения света 4 декабря по всей Украине

В четверг, 4 декабря, во всех регионах Украины в течение суток будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии. Как сообщило ГП "Укрэнерго", причиной являются последствия предыдущих массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, пишет УНН.

Подробности

Ограничения продлятся с 00:00 до 23:59 и будут реализованы через:

Графики почасовых отключений: Для бытовых потребителей будет применяться от 0,5 до 3 очередей.

Ограничение мощности: Эти меры будут касаться промышленных потребителей и также будут действовать круглосуточно.

Укрэнерго призывает граждан максимально экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику, и советует следить за официальными сообщениями облэнерго в своих регионах, поскольку время и объем ограничений могут меняться.

