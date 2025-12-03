Укренерго в черговий раз анонсувало погодинні відключення світла 4 грудня по всій Україні

$42.330.01
Ексклюзив
16:02 • 2722 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
15:15 • 6930 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
13:24 • 11095 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
13:22 • 12305 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
11:38 • 17476 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 20144 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 22755 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 28745 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 36326 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 30148 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню
На росії знову підірвали нафтопровід "Дружба"
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая
У МЗС Китаю заявили, що використання заморожених активів рф для України не сприятиме завершенню війни
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов'язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ "закриває очі" на трагедії в Odrex
Урсула фон дер Ляєн
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Ігор Терехов
Україна
Китай
Індія
Бельгія
Сполучені Штати Америки
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
Техніка
Соціальна мережа
Airbus A320 серії
Золото
Дія (сервіс)

Укренерго в черговий раз анонсувало погодинні відключення світла 4 грудня по всій Україні

Київ • УНН

 • 44 перегляди

4 грудня по всій Україні будуть застосовані погодинні відключення світла для побутових споживачів та обмеження потужності для промислових. Причиною є наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти.

Укренерго в черговий раз анонсувало погодинні відключення світла 4 грудня по всій Україні

У четвер, 4 грудня, в усіх регіонах України протягом доби будуть застосовані заходи з обмеження споживання електроенергії. Як повідомило ДП "Укренерго", причиною є наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, пише УНН.

Деталі

Обмеження триватимуть з 00:00 до 23:59 і будуть реалізовані через:

  • Графіки погодинних відключень: Для побутових споживачів буде застосовуватись від 0,5 до 3 черг.
    • Обмеження потужності: Ці заходи стосуватимуться промислових споживачів і також діятимуть цілодобово.

      Укренерго закликає громадян максимально ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком, та радить стежити за офіційними повідомленнями обленерго у своїх регіонах, оскільки час та обсяг обмежень можуть змінюватись.

      рф атакувала енергетику у кількох регіонах, понад 22 тис. споживачів без світла, графіки цілодобово03.12.25, 10:56 • 2340 переглядiв

      Степан Гафтко

      Суспільство
      Графіки відключень електроенергії
      Енергетика
      Війна в Україні
      Відключення світла
      Електроенергія
      Укренерго
      Україна