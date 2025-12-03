Укренерго в черговий раз анонсувало погодинні відключення світла 4 грудня по всій Україні

У четвер, 4 грудня, в усіх регіонах України протягом доби будуть застосовані заходи з обмеження споживання електроенергії. Як повідомило ДП "Укренерго", причиною є наслідки попередніх масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, пише УНН.

Деталі

Обмеження триватимуть з 00:00 до 23:59 і будуть реалізовані через:

Графіки погодинних відключень: Для побутових споживачів буде застосовуватись від 0,5 до 3 черг.

Обмеження потужності: Ці заходи стосуватимуться промислових споживачів і також діятимуть цілодобово.

Укренерго закликає громадян максимально ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком, та радить стежити за офіційними повідомленнями обленерго у своїх регіонах, оскільки час та обсяг обмежень можуть змінюватись.

