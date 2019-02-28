Украинцев призывали не ехать в Пакистан из-за военного обострения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Министерство иностранных дел в связи с обострением безопасностностной ситуации в Исламской Республике Пакистан рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в Азад Кашмир, провинций Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства.
"В связи с обострением ситуации безопасности на территории Исламской Республики Пакистан Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения территории Азад Кашмир, провинций Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва", - говорится в сообщении.
Относительно граждан Украины, которые находятся в Пакистане, то им рекомендовали проявлять повышенную бдительность, внимательно следить за новостями и рекомендациями местных органов власти, избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях и акциях протеста, ограничить передвижение ночью и использование местного общественного автотранспорта.
"Рекомендуем постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие законность пребывания в Исламской Республике Пакистан, а также неукоснительно выполнять требования и указания представителей местных правоохранительных органов и военных. В связи с частичным закрытием воздушного пространства Исламской Республики Пакистан целесообразно заблаговременно уточнять у представителей авиакомпаний информацию о фактическом состоянии осуществления рейсов", - посоветовали в МИД.
В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновении угрозы жизни и здоровью, Министерство рекомендовало украинцам безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Исламской Республике Пакистан.
Напомним, 27 февраля ВВС Пакистана сбили два индийских самолета в результате резкой эскалации, произошедшей через день после того, как ВВС Индии бомбили тренировочный лагерь террористов в Пакистане.
В результате правительства Индии и Пакистана закрыли воздушное пространство над приграничными областями для осуществления полетов.
В результате украинцы застряли в международном аэропорту Дели.
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Как сообщал УНН, граждан Украины призвали воздержаться от поездок в некоторые штатов Индии.