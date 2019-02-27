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Українців закликали утримуватися від поїздок до деяких штатів Індії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Посольство України у Індії через загострення ситуації в індійсько-пакистанських відносинах рекомендує громадянам України утримуватися від поїздок до деяких індійських штатів. Про це йдеться у повідомленні на сайті посольства, передає УНН.

“У зв’язку з суттєвим загостренням ситуації в індійсько-пакистанських відносинах Посольство України настійливо рекомендує громадянам України утримуватися від поїздок до індійського штату Джамму і Кашмір, а також до північних і західних районів штатів Панджаб і Хімачал Прадеш”, — зазначають дипломати.

У посольстві також закликали громадян враховувати, що з 27 лютого 2019 року Індія тимчасово закрила повітряний простір для пасажирських та комерційних перевезень над штатами Джамму і Кашмір, Хімачал Прадеш, Панджаб та Уттаракханд.

Нагадаємо, 27 лютого ВПС Пакистану збили два індійських літака в результаті різкої ескалації, що сталася через один день після того, як ВПС Індії бомбардували тренувальний табір терористів в Пакистані.

Внаслідок цього уряди Індії і Пакистану закрили повітряний простір над прикордонними областями для здійснення польотів.

Як повідомляв УНН, через те, що повітряний простір над Пакистаном був закритий для польотів, рейс, що прямував до Києва з Міжнародного аеропорту Делі, прибуде в столицю зі значною затримкою.

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