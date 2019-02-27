Українців закликали утримуватися від поїздок до деяких штатів Індії

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Посольство України у Індії через загострення ситуації в індійсько-пакистанських відносинах рекомендує громадянам України утримуватися від поїздок до деяких індійських штатів. Про це йдеться у повідомленні на сайті посольства, передає УНН.