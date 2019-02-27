Украинский призвали воздержаться от поездок в некоторые штаты Индии

"В связи с существенным обострением ситуации в индийско-пакистанских отношениях Посольство Украины настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в индийский штат Джамму и Кашмир, а также в северные и западные районы штатов Панджаб и Химачал-Прадеш", - отмечают дипломаты.

В посольстве также призвали граждан учитывать, что с 27 февраля 2019 года Индия временно закрыла воздушное пространство для пассажирских и коммерческих перевозок над штатами Джамму и Кашмир, Химачал-Прадеш, Панджаб и Уттаракханд.

Напомним, 27 февраля ВВС Пакистана сбили два индийских самолета в результате резкой эскалации, произошедшей через день после того, как ВВС Индии бомбили тренировочный лагерь террористов в Пакистане.

В результате правительства Индии и Пакистана закрыли воздушное пространство над приграничными областями для осуществления полетов.

Как сообщал УНН, потому, что воздушное пространство над Пакистаном было закрыт для полетов, рейс, следовавший в Киев из Международного аэропорта Дели, прибудет в столицу со значительной задержкой.